Moradores fazem novo protesto na BR-101, no Recife, e cobram auxílio do governo

Este é o segundo protesto registrado no mesmo trecho da BR-101 nesta quinta-feira

Protesto no Km 70 da BR-101, em Jardim São Paulo (Foto: Divulgação)

Manifestantes voltam a interditar, nesta quinta-feira (9), o km 70 da BR-101, no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife. O protesto acontece sob o viaduto que dá acesso à Avenida Abdias de Carvalho e bloqueia o sentido Paulista da rodovia, provocando um longo congestionamento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação é motivada pela cobrança do pagamento do auxílio-moradia destinado às famílias atingidas pelas chuvas.

Este é o segundo protesto registrado no mesmo trecho da BR-101 nesta quinta-feira. Pela manhã, manifestantes também interditaram a via pelo mesmo motivo.

Equipes da PRF acompanham a ocorrência para orientar o trânsito e negociar a liberação da pista. Até o momento, não há previsão para o fim da interdição.

Na tarde da última quarta-feira (08), diversos protestos aconteceram na Região Metropolitana do Recife. As mobilizações aconteceram na Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, e na Avenida Recife, no bairro do Jiquiá.

