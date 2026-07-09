A Operação Choque de Ordem foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (9) e cumpriu 18 mandados de prisão e de busca e apreensão no estado, em Goiás e São Paulo

Operação mira quadrilha envolvida com comércio ilegal de armas em Pernambuco e outros dois estados (Foto: Ascom/pcpe)

Uma quadrilha investigada por envolvimento com tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo foi alvo de 18 mandados judiciais na manhã desta quinta-feira (9), durante a Operação Choque de Ordem, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco.

Segundo a corporação, as investigações tiveram início em outubro de 2025. Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão e oito de busca e apreensão domiciliar.

As ordens judiciais são executadas nos municípios de Ipubi, Bodocó, Salgueiro e Mirandiba, no Sertão de Pernambuco. A operação também tem alvos nos estados de Goiás e São Paulo.

A ação integra a Operação Nacional Protetor das Fronteiras, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP).

Para o cumprimento dos mandados, foram mobilizados 45 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, com o apoio das polícias civis de Goiás e de São Paulo.