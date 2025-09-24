Jovens da Orquestra Criança Cidadã embarcam em turnê internacional pela paz

Ao todo, jovens brasileiros se unem a colegas da Rússia, Ucrânia, Irã, Palestina, Israel e das Coreias do Sul e do Norte em apresentações na Ásia e no Vaticano

Jovens da Orquestra Criança Cidadã em ensaio antes da turnê internacional pela paz (Crisly Viana/DP)

A Orquestra Criança Cidadã (OCC) embarca nesta quinta-feira (25) em uma missão inédita: liderar uma turnê internacional pela paz ao lado de músicos de países marcados por conflitos e tensões históricas. Ao todo, jovens brasileiros se unem a colegas da Rússia, Ucrânia, Irã, Palestina, Israel e das Coreias do Sul e do Norte em apresentações na Ásia e no Vaticano, onde encerram o périplo com um concerto diante do papa Leão 14, no próximo dia 8 de outubro.

A agenda do grupo inclui apresentações no Youngsan Art Hall, em Seul, na Coreia do Sul; no Parque Memorial da Paz, em Hiroshima, no Japão; na Expo 2025, em Osaka; e para o Papa Leão 14.

“Ver jovens de países historicamente em conflito dividindo o mesmo palco, tocando lado a lado, é algo que emociona profundamente. A música é uma das poucas linguagens capazes de reunir corações distantes. Esses concertos representam um gesto de esperança e mostram que a paz pode ser ensaiada, tocada, sentida e vivida”, afirma o juiz José Targino, fundador da OCC e idealizador da iniciativa.

A delegação brasileira é formada por 11 músicos selecionados entre centenas de alunos do projeto, em processo de audições às cegas. Com idades entre 16 e 22 anos, os jovens acumulam mais de uma década de experiência na orquestra.

O grupo viaja sob a regência do maestro José Renato Accioly e terá a companhia do professor de violoncelo Davi Cristian de Andrade, além do contrabaixista Antonino Tertuliano, ex-aluno do projeto e nome de maior expressão internacional da OCC, atualmente residente em Munique, na Alemanha. Foi ele um dos articuladores responsáveis por recrutar os músicos estrangeiros que se somam à iniciativa.

O concerto terá cerca de 70 minutos e será dividido em duas partes. A primeira, intitulada Comunidade de Pessoas, inclui peças como as Bachianas Brasileiras nº 4, de Villa-Lobos, e o Concerto para dois violinos em ré menor, de Johann Sebastian Bach. Já a segunda, chamada Música Latino-Americana, valoriza cordas e percussão, trazendo obras como Fuga y Misterio, de Astor Piazzolla, e encerrando-se com um medley de ritmos brasileiros que passa por Samba de Verão, Tico-tico no fubá e novamente Aquarela.