Orquestra Criança Cidadã promove Bazar Solidário em São Lourenço da Mata (Augusto Cataldi/Ascom OCC)

A Orquestra Criança Cidadã realiza, no próximo dia 18 de setembro, a partir das 9h, um Bazar Solidário na sede da Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata. O evento contará com a venda de produtos apreendidos pela Receita Federal na Alfândega e doados à instituição, todos oferecidos a preços promocionais, abaixo do valor de mercado.

Entre os itens disponíveis, o público encontrará celulares, relógios, roupas, calçados e diversos outros produtos. As compras poderão ser realizadas de forma facilitada, com opções de pagamento em Pix, dinheiro ou cartão de crédito. O bazar seguirá aberto enquanto durar o estoque.



A iniciativa tem caráter beneficente: toda a renda arrecadada será destinada a custear a viagem internacional do projeto Concertos pela Paz 2025. O evento reunirá jovens músicos brasileiros, russos, ucranianos, israelenses, iranianos, palestinos, sul-coreanos e norte-coreanos em uma turnê que passará por países como Coreia do Sul, Japão e Vaticano.

Mais do que a chance de adquirir produtos variados com preços acessíveis, o evento busca envolver a comunidade em uma causa maior: a difusão de uma mensagem de paz e transformação social por meio da música, marca registrada da Orquestra Criança Cidadã.