Teto de escola municipal desaba em Bonito; ninguém fica gravemente ferido

Teto da escola desabou em Bonito 0- PE (Reprodução/Redes Sociais)

O teto do pátio externo da Escola Municipal em Tempo Integral (ETI) Maria do Carmo Coelho de Melo, localizada na Vila da Cohab, em Bonito, no Agreste de Pernambuco, desabou na manhã da última terça-feira (10). Apesar do susto, não houve feridos graves. Uma professora sofreu uma crise nervosa após o incidente e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada ao hospital municipal.

De acordo com a Prefeitura de Bonito, os serviços de reforma da unidade escolar estão em andamento e o teto afetado havia sido recentemente reformado por uma empresa terceirizada. A empresa responsável foi notificada e deverá investigar as causas do colapso e realizar os devidos reparos na estrutura, sob risco de sofrer medidas judiciais.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar assistência no local. A área foi isolada e técnicos da Secretaria de Obras do município iniciaram a avaliação da estrutura comprometida. Até o momento, a motivação do desabamento é desconhecida.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura o colapso ocorreu na cobertura do pátio externo da unidade e reforçou o compromisso de apurar responsabilidades. A prefeitura garantiu ainda que está acompanhando de perto a situação para garantir a segurança da comunidade escolar.

A ETI Maria do Carmo Coelho de Melo atende estudantes da rede municipal em tempo integral e é uma das principais escolas da região. A Prefeitura de Bonito reiterou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para garantir que a empresa terceirizada assuma as responsabilidades e que a comunidade será informada sobre os desdobramentos da apuração técnica. Enquanto isso, os estudantes deverão ser realocados para outras unidades ou terão atividades remotas, a depender da avaliação da Secretaria de Educação.