Mulher é morta com tiros de espingarda pelo companheiro em Capoeiras, no Agreste de Pernambuco

A mulher, de 26 anos, foi assassinada na tarde desta quarta-feira (8). Segundo informações preliminares, ela já havia sido esfaqueada no seio pelo suspeito em uma ocasião anterior

Rafaela Gonçalves Silva, de 26 anos foi morta a tiros pelo próprio companheiro no município de Capoeiras, em Pernambuco (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher de 26 anos foi morta a tiros pelo próprio companheiro na tarde desta quarta-feira (8), na Rua São Benedito, no município de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Rafaela Gonçalves Silva.

De acordo com informações repassadas pela Polícia, o crime aconteceu dentro da residência da mulher.

Segundo testemunhas, o companheiro, Pedro Macena, teria efetuado diversos disparos de espingarda de grosso calibre contra a vítima que morreu no local.

Após o crime, o envolvido fugiu e até o momento não foi localizado.

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Conforme relatos de familiares, Rafaela já havia sido vítima de violência praticada pelo companheiro. Em uma das agressões, ele teria a esfaqueado na região dos seios.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência segue sob a responsabilidade da Delegacia de Capoeiras. “As diligências foram iniciadas de pronto e seguem até elucidação do crime”, afirmou a PCPE.

