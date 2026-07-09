A prisão do suspeito aconteceu nesta quarta-feira (9), dois dias após criminoso estuprar uma adolescente de 15 anos e tenta abusar de uma motociclista no município de Caetés, no Agreste de Pernambuco

Suspeito de praticar quatro estupros e duas tentativas é preso no Agreste de Pernambuco (Foto: Reprodução/redes sociais)

Um homem de 45 anos, identificado como André de Almeida Godoi, acusado de realizar uma série de estupros e tentativas de violência sexual no Agreste de Pernambuco, foi preso na tarde desta quarta-feira (8), no município de Caetés. A prisão foi confirmada pela Polícia Civil em nota.

De acordo com a Polícia, contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça da Comarca de Capoeiras. O suspeito foi capturado por meio de um trabalho conjunto da Polícia Civil e de equipes do 9º Batalhão da Polícia Militar.

André Godoi é suspeito de cometer pelo menos quatro estupros e duas tentativas. Os delitos incluem dois abusos consumados na cidade de Capoeiras, dois em Caetés e outros dois tentados no mesmo município.

Casos recente

A vítima mais recente do suspeito foi uma adolescente de 15 anos. Segundo informações repassadas à Polícia, na última segunda-feira (6), André teria invadido a residência da garota, no Sítio Pau Ferro, na zona rural de Caetés, e a estuprado. Após o ato, ele fugiu do local.

Pouco tempo depois, conforme as investigações, o homem teria tentado fazer uma nova vítima em uma estrada da mesma localidade.

De acordo com a Polícia, ele estava armado com um pedaço de madeira e teria tentado golpear uma jovem que seguia de motocicleta para o trabalho. A vítima conseguiu escapar graças à proteção do capacete.

Após ser capturado, André foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Na manhã desta quinta-feira (9), ele deverá passar por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

