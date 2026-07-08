Aluno flagrado com faca em escola estadual de Arcoverde é contido por funcionários

Secretaria Estadual de Educação informou que estudante foi identificado logo na chegada à unidade e que não houve ameaças

Escola Técnica Estadual (ETE) de Arcoverde. (Reprodução/Google Street View)

Um aluno foi flagrado com uma faca na Escola Técnica Estadual (ETE) de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, na manhã da terça-feira (7). O caso mobilizou a gestão da unidade de ensino, que acionou os protocolos de segurança da rede estadual.

Em nota, a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) informou que “não houve ameaças no ambiente escolar”. Segundo a pasta, o estudante foi identificado logo após chegar à escola e a situação foi contida pela equipe gestora, que adotou imediatamente os procedimentos previstos no protocolo da secretaria.

A SEE informou que a direção da escola entrou em contato com a família do aluno e acionou a Patrulha Escolar. A ocorrência também foi encaminhada ao Conselho Tutelar e registrada no Sistema de Ocorrência Escolar (SOE), ferramenta utilizada pela rede estadual para monitorar casos dessa natureza e definir as medidas cabíveis.

Ao Diario de Pernambuco, a mãe de uma estudante da unidade, que pediu para não ser identificada, informou que a direção realizou uma reunião com pais e responsáveis na manhã desta quarta-feira (8) para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Segundo ela, durante o encontro foi informado que o estudante envolvido no caso foi afastado da escola. A mãe também relatou que as aulas serão retomadas no próximo dia 27.

“Na reunião, a gente conversou, entre pais e gestão escolar, e o caso está sendo resolvido. O rapaz está fazendo acompanhamento certinho e por enquanto não vai poder comparecer à escola. As aulas serão remotas para ele. Alguns pais fizeram BO na delegacia. Mas nós que somos pais avisamos que se ele retornar para escola nós vamos retirar nossos filhos”, contou a mulher.

Segundo ela, a direção da escola informou que o aluno envolvido no caso sempre teve um bom comportamento desde que entrou na instituição, há dois anos.

A Secretaria de Educação confirmou a realização da reunião com pais e responsáveis nesta quarta-feira para esclarecer o episódio.

Na nota, a pasta reiterou que repudia qualquer forma de violência e afirmou manter o compromisso com a promoção de um ambiente escolar seguro e acolhedor para toda a comunidade escolar.