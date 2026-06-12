TCE-PE retoma concurso após investigação sobre fraudes

Candidatos envolvidos nas irregularidades serão excluídos do certame. Cronograma será retomado para outros seis cargos após conclusão parcial das investigações

Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) (Foto: TCE-PE/Reprodução)

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) e a Fundação Getulio Vargas (FGV) anunciaram nesta sexta-feira (12) a retomada do concurso público regido pelo Edital nº 01/2025, suspenso após a identificação de indícios de fraude durante a realização das provas.

A decisão foi tomada após o avanço das investigações conduzidas pelas autoridades responsáveis pelo caso. Segundo o TCE-PE e a banca organizadora, a análise de documentos, dados estatísticos e outras evidências permitiu identificar que as irregularidades ficaram restritas a quatro dos dez cargos ofertados no certame.

Com isso, os candidatos apontados como participantes das fraudes serão excluídos do concurso. Além disso, as provas objetiva e discursiva dos cargos de Auditor de Controle Externo - Contas Públicas, Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação, Analista de Controle Externo - Contas Públicas e Analista de Gestão - Administração serão anuladas.

Para esses cargos, haverá reaplicação das provas nos dias 23 e 30 de agosto de 2026. A nova avaliação será destinada exclusivamente aos candidatos que compareceram à aplicação original, excetuando-se os investigados, os candidatos eliminados e aqueles que faltaram ao exame.

Segundo a Comissão do Concurso, a medida busca preservar a lisura, a isonomia e a credibilidade do processo seletivo.

As investigações também concluíram que não foram encontrados elementos capazes de comprometer a regularidade das provas de seis cargos: Auditor de Controle Externo - Contas Públicas de Saúde, Auditor de Controle Externo - Obras Públicas, Analista de Controle Externo - Obras Públicas, Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação, Analista de Gestão - Julgamento e Procurador do Tribunal de Contas.

Diante disso, o concurso será retomado normalmente para esses cargos. O TCE-PE e a FGV informaram que o resultado preliminar da prova objetiva será republicado e que o prazo para apresentação de recursos será reaberto integralmente.

De acordo com as instituições, a medida pretende assegurar aos candidatos o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa nas próximas etapas da seleção. O novo cronograma geral do concurso deverá ser divulgado em breve pela banca organizadora.

Operação policial investigou esquema de fraudes

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A suspensão do concurso ocorreu após a deflagração, em março deste ano, da Operação Crivo, da Polícia Civil de Pernambuco, que apura suspeitas de fraude no certame do TCE-PE.

A investigação foi desencadeada paralelamente à Operação Kyma, considerada a principal ação contra uma organização criminosa suspeita de atuar na fraude de concursos públicos em Pernambuco. Na ocasião, nove pessoas foram presas por suspeita de participação no esquema.

Segundo a Polícia Civil, o grupo investigado atua há pelo menos dez anos no estado e seria responsável por fraudes em concursos de diversas áreas, incluindo saúde, segurança pública e Poder Judiciário.

As apurações tiveram início no fim de novembro de 2025, após denúncias recebidas por canais institucionais, e contaram com apoio da Polícia Federal.

Durante a operação, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em municípios pernambucanos, como Recife, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Vitória de Santo Antão, Itaquitinga, Araçoiaba e Petrolina, além de diligências realizadas no Rio Grande do Norte.

Em nota, o TCE-PE afirmou que as medidas adotadas garantem a continuidade do concurso com segurança jurídica e reforçou o compromisso da instituição com a legalidade, a transparência, a meritocracia e a defesa do interesse público.

