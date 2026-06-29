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RODOVIA

Protesto bloqueia BR-101, no Barro, Zona Oeste do Recife, na manhã desta segunda (29)

Pneus em chama bloquearam a BR-101, no Barro, zona oeste do Recife, sentido Paulista, no começo da manhã desta segunda; segundo a PRF, às 7h25, o fogo foi apagado pelos Bombeiros e a rodovia, liberada

Diario de Pernambuco

Publicado: 29/06/2026 às 07:31

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Protesto no km 71 da BR-101, no Barro/DIVULGAÇÃO/PRF

Protesto no km 71 da BR-101, no Barro (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um protesto no km 71 deixou a BR-101 parada no começo da manhã desta segunda-feira (29).

 
 
 
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A rodovia foi bloqueada por pneus incendiados, na altura do Barro, sentido Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes deixaram a BR-101 pouco após tocarem fogo. A motivação teria sido uma abordagem realizada pela polícia na comunidade. 

Por volta das 7h20, mesmo ainda com parte dos pneus em chamas na pista, alguns carros conseguiam ultrapassar o bloqueio, conforme relatou a PRF. 

O Corpo de Bombeiros esteve no local e, às 7h25, a BR-101 foi totalmente liberada no sentido Paulista.

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