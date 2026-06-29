Protesto bloqueia BR-101, no Barro, Zona Oeste do Recife, na manhã desta segunda (29)
Pneus em chama bloquearam a BR-101, no Barro, zona oeste do Recife, sentido Paulista, no começo da manhã desta segunda; segundo a PRF, às 7h25, o fogo foi apagado pelos Bombeiros e a rodovia, liberada
Publicado: 29/06/2026 às 07:31
Protesto no km 71 da BR-101, no Barro (DIVULGAÇÃO/PRF)
Um protesto no km 71 deixou a BR-101 parada no começo da manhã desta segunda-feira (29).
Ver essa foto no Instagram
A rodovia foi bloqueada por pneus incendiados, na altura do Barro, sentido Paulista, na Região Metropolitana do Recife.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes deixaram a BR-101 pouco após tocarem fogo. A motivação teria sido uma abordagem realizada pela polícia na comunidade.
Por volta das 7h20, mesmo ainda com parte dos pneus em chamas na pista, alguns carros conseguiam ultrapassar o bloqueio, conforme relatou a PRF.
O Corpo de Bombeiros esteve no local e, às 7h25, a BR-101 foi totalmente liberada no sentido Paulista.