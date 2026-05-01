Chuvas em Pernambuco: Recife entra em Estágio de Alerta

Alerta que coloca Recife em Estágio de Alerta devido às chuvas foi divulgado na manhã desta sexta-feira (1), por volta das 10h

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

A Prefeitura do Recife publicou um alerta que coloca a cidade em Estágio de Alerta devido às chuvas, na manhã desta sexta-feira (1). O aviso foi divulgado por volta das 10h.

Para a população em área de risco, abrigos da Prefeitura já estão disponíveis para serem ocupados, caso seja necessário.

A recomendação para deslocamentos é que as orientações da CTTU sejam seguidas e que haja atenção às condições das vias.

Contatos de emergência como o número da Defesa Civil (0800.081.3400), CTTU: 0800 081 1078, SAMU: 192, Emlurb: 156 e Bombeiros: 193 estão alertas para possíveis ocorrências relacionadas à chuva.



Apac

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), renovou o aviso meteorológico para o estado de chuvas em Pernambuco na manhã desta sexta-feira (1º).

O comunicado estabelece estado de alerta para as chuvas nas regiões Mata Norte e Metropolitana do Recife. Este alerta é o mais extremo entre os emitidos pela Apac e sinaliza riscos para a população, prevendo fortes pancadas de chuva ao longo do dia.

Para a Mata Sul e o Agreste, as chuvas seguem em estado de observação.

Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, nesta sexta-feira (1), a sua previsão de chuva para Pernambuco, mantendo parte do estado em Perigo (bandeira laranja).

Estão incluídos no alerta 65 municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco.

Conforme a classificação do Inmet, a bandeira laranja aponta risco de Perigo Potencial, podendo chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h). Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Além disso, 185 municípios do Grande Recife, Sertão, Agreste e Zona da Mata de Pernambuco estão em Estado de Perigo Potencial (bandeira amarela).

A bandeira amarela aponta riscos de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h). O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.