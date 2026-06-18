Idosa é espancada em assalto no Cordeiro, no Recife

Ação criminosa foi filmada por moradora (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma idosa de 61 anos foi espancada durante um assalto no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. A vítima seguia para uma academia localizada na Avenida do Forte quando foi abordada por um criminoso logo após estacionar e descer do próprio veículo.

De acordo com o relato da mulher, o crime ocorreu por volta das 19h. O assaltante, que portava uma arma de airsoft, anunciou o roubo e exigiu a chave do carro. Diante da recusa inicial da vítima, ele a levou para a parte traseira do veículo e iniciou uma série de agressões.

O criminoso a segurou pelo pescoço e desferiu diversos socos, em uma área com menor visibilidade para quem passava pela via. Durante a ação, ela caiu no chão e percebeu a aproximação de um segundo homem. Sem saber se ele tentaria ajudá-la ou participaria do assalto, a vítima acreditou que também se tratava de um criminoso.

Os gritos da mulher foram ouvidos por moradores da região, mas ninguém interveio durante as agressões. Após receber golpes na cabeça e ser mordida em uma das mãos, a vítima decidiu entregar a chave do automóvel. Parte da ação foi registrada em vídeo por um morador.

Após o crime, a idosa foi levada para uma unidade de saúde por familiares e registrou o caso na Polícia Civil.