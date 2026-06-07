Homens são presos após assalto a casa de apostas, perseguição e troca de tiros no Recife

Os policiais apreenderam armas e munições, coletes balísticos, celulares e um carro com sinais de adulteração; outros dois envolvidos seguem foragidos.

Dupla é presa após assalto a casa de apostas, perseguição e troca de tiros no Recife (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Dois homens foram presos após um assalto a uma casa de apostas no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, na noite deste sábado (6). A ação mobilizou equipes da Polícia Militar e terminou com perseguição, troca de tiros, apreensão de armas e recuperação de veículos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM faziam rondas na região quando ouviram disparos de arma de fogo e seguiram até o local. Ao chegarem, perceberam que um grupo de criminosos estava realizando um assalto e iniciaram as buscas pelos suspeitos.

Os assaltantes fugiram em um carro, dando início a uma perseguição. Durante a fuga, eles atiraram contra os policiais, que revidaram. Em determinado momento, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um muro.

Após o acidente, dois suspeitos foram presos. Outros integrantes do grupo conseguiram fugir e ainda estão sendo procurados.

Com os detidos, os policiais apreenderam uma pistola, um revólver, munições, coletes balísticos, celulares, ferramentas usadas em ações criminosas e um carro com sinais de adulteração.

A PM informou ainda que um dos presos tinha um mandado de prisão em aberto, que foi cumprido durante a ocorrência.

Na fuga, um dos suspeitos que escapou roubou uma motocicleta. O veículo foi localizado e recuperado por equipes do 13º BPM no bairro da Torre.

Os dois presos e todo o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. O caso segue sendo investigado para identificar e localizar os demais envolvidos no crime.

