Ação integrada da Prefeitura do Recife impede comercialização de poste furtado do patrimônio público

O poste havia sido vendido a um ferro-velho por R$ 17. Suspeito já possuía registro anterior por furto

Furto de poste de sinalização para travessia de pedestres (Divulgação/PCR)

Uma ação integrada de fiscalização da Prefeitura do Recife, realizada na manhã da última segunda-feira (6), resultou na detenção de um homem suspeito de furtar um poste de sinalização para travessia de pedestres. A intenção era retirar a fiação de cobre do equipamento para comercializar o material. O poste integra o patrimônio público municipal e está sob responsabilidade da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb).

Durante uma fiscalização de rotina da equipe da Regional Sul da Secretaria Executiva de Controle Urbano, nas imediações da Orla de Boa Viagem e da Avenida Visconde de Jequitinhonha, Zona Sul do Recife, os agentes identificaram um homem transportando o poste de sinalização.

Diante da situação, a equipe acionou o apoio da assistência militar, que acompanhou o suspeito até um ferro-velho localizado na Comunidade da Borborema, localizada em Setúbal. No estabelecimento, foi constatado que o poste havia sido vendido ao proprietário por R$ 17, valor correspondente aos 35 quilos do material.

Durante a abordagem, o suspeito se recusou a informar sua identidade. Posteriormente, na Delegacia de Boa Viagem, foi constatado que ele já possuía registro anterior por furto.

A ocorrência contou ainda com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Civil Municipal do Recife, responsável por conduzir o suspeito e o proprietário do ferro-velho à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.