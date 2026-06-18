200 quilos de cobre furtados de áreas públicas na orla são apreendidos em ferro-velho no Recife

Operação aconteceu no bairro dos Torrões, na Zona Norte, nesta quinta (18). Segundo a prefeitura, o responsável pelo local foi identificado e conduzido à delegacia junto com o material de origem não declarada

Cobre furtado estava em ferro-velho no Recife (Prefeitura do Recife)

Duzentos quilos de cobre sob suspeita de roubo ou furto de equipamentos públicos na orla de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foram apreendidos, nesta quinta (18), durante um operação em ferros-velhos nos Torrões, na Zona Norte da cidade.

Realizada pela Secretaria de Ordem Pública e Segurança do Recife (Seops),a ação teve apoio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), da Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) e da Polícia Militar,

A meta da operação é coibir a comercialização irregular de materiais de cobre. Foram vistoriados dois estabelecimentos de ferro-velho e reciclagem. Em um deles, estavam os 200 quilos retirados da orla.

Segundo a prefeitura, o responsável pelo local foi identificado e conduzido à delegacia junto com o material de origem não declarada.

Ainda conforma a administração municipal, a ação ocorreu a partir de denúncias de recorrentes furtos de fiações e depredação do patrimônio público na cidade.

Esses crimes atingiram semáforos e equipamentos da região, causando transtornos para a população.

Na semana passada, uma fiscalização na área do Pina e Boa Viagem promoveu a notificação de cinco de seis estabelecimentos vistoriados.

“Nós estamos intensificando as fiscalizações para ajudar a preservar os equipamentos públicos que vêm sendo danificados e trazendo prejuízos à população. A Secretaria Executiva de Controle Urbano verifica o alvará de funcionamento e exige as comprovações de compra do material que está sendo comercializado. Quando se infringe a legislação de comercialização do produto sem comprovação de origem, o caso é conduzido às autoridades policiais competentes”, revela Alexandre Rebêlo, secretário de Ordem Pública e Segurança.

Dados

A prefeitura informou que na Orla de Boa Viagem todos os cabos, em mais de 1,5 quilômetro de obras entregues, já foram furtados, assim como todos os balizadores.

Na área destinada aos esportes, foram 40 balizadores furtados, com prejuízos da ordem de R$ 50 mil, além de outros R$ 10 mil necessários ao fornecimento e à instalação dos cabos.

Assim como em outros locais da cidade, os Boletins de Ocorrência vêm sido reiteradamente abertos junto às autoridades competentes.

Aurora

A Rua da Aurora é outro cartão postal da cidade que vem sendo alvo de repetidas ações criminosas. Apenas nos primeiros cinco meses deste ano, foram furtados centenas de metros de cabeamento, além de caixas de passagem, tampas, luminárias e dispositivos de proteção. No total, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana abriu 11 Boletins de Ocorrência para ajudar as autoridades policiais a identificarem os autores dos crimes, bem como os receptadores dos produtos.

Por outro lado, a mobilidade também vem sendo prejudicada com reiterados furtos a cabeamentos de equipamentos semafóricos.

Os crimes tiveram aumento nos últimos meses, sobretudo na área central.

Entre setembro de 2025 e maio de 2026, foram registrados mais de 100 boletins de ocorrência relacionados a esse tipo de crime, com maior concentração na região central do Recife.

Os prejuízos já chegam a mais de meio milhão de Reais (R$ 685 mil). Os furtos causam impacto direto na mobilidade, com aumento de engarrafamento e risco de acidentes, além do risco de choques para transeuntes e técnicos.

Ações

Para minimizar os impactos, a CTTU vem adotando medidas de prevenção e controle de danos. Os semáforos da cidade começam a ter substituídas as suas fiações atuais, que são em cobre, para alumínio, material que possui menor valor de mercado.

Outra alteração é a mudança no mobiliário (caixas) de proteção dos equipamentos semafóricos. Já o videomonitoramento, ao lado das vistorias, é uma das ferramentas que permite a detecção de mau funcionamento dos equipamentos para determinar o destacamento de agentes ou orientadores de trânsito.

Em outra frente para coibir a depredação do espaço urbano, a Prefeitura do Recife vem substituindo gradualmente tampões de ferro fundido utilizados nas ruas e avenidas da cidade por modelos em fibra de vidro, material sem valor comercial de revenda e menos suscetível a furtos. Desde o início da implantação do novo modelo, já foram substituídos 1.033 tampões.

Vandalismo

Entre janeiro de 2025 e maio de 2026, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) registrou 405 ocorrências de furto, roubo ou vandalismo em ativos de iluminação pública, resultando na reposição de 22.537 metros de cabos furtados e 1.833 equipamentos acessórios, incluindo luminárias, projetores, DPS, drivers e eletrodutos. No período, os gastos com reposição e reparos somaram R$ 682.760,28, sendo R$ 495.403,53, em 2025, e R$ 187.356,75 até maio deste ano.

