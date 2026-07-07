Polícia mira 'Gangue do Rolex', especializada no roubo de relógios em área nobre do Recife

Operação Pulso Firme foi desencadeada na manhã desta terça-feira (7) com foco em desarticular grupo especializado em roubos de relógios de alto valor no bairro de Boa Viagem

Três mandados de prisão e um de busca e apreensão domiciliar estão sendo cumpridos (Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou, na manhã desta terça-feira (7), em Jaboatão dos Guararapes, a 47ª Operação de Repressão Qualificada do ano, denominada Pulso Firme, com foco na conhecida "Gangue do Rolex", especializada na prática de roubos de relógios de alto valor no bairro de Boa Viagem e em áreas adjacentes.

A investigação, iniciada em janeiro de 2026, tem como objetivo identificar e desarticular a associação criminosa. Nesta terça-feira (7), estão sendo cumpridos três mandados de prisão e um mandado de busca e apreensão domiciliar, todos expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital.

A operação está vinculada à Diretoria Integrada Especializada (Diresp) e é presidida pelo delegado João Paulo de Andrade, da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos. Ao todo, 30 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, participam da ação.

As investigações contam com o assessoramento da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e com o apoio operacional da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Giso/PE).

Em janeiro deste ano o Diario divulgou matéria com registros de câmeras de segurança que mostravam o momento em que um homem teve um relógio roubado por criminosos em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Segundo informações extraoficiais, o objeto seria da marca Rolex, avaliado em mais de R$ 60 mil, e o caso seria mais um episódio atribuído à chamada “Gangue do Rolex”.