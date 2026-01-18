Câmeras registram roubo de relógio em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

Criminosos teriam levado mais um Rolex, avaliado em R$ 60 mil. Caso está sendo atribuído à chamada "Gangue do Rolex"

Câmeras registram roubo de Rolex em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (Reprodução/redes sociais)

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem teve um relógio roubado por criminosos em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Segundo informações extraoficiais, o objeto seria da marca Rolex, avaliado em mais de R$ 60 mil, e o caso seria mais um episódio atribuído à chamada “Gangue do Rolex”, que vem atuando de forma recorrente na região.

As imagens mostram a vítima chegando de carro em frente a um estabelecimento comercial. Ao desembarcar, um suspeito que estava em uma motocicleta se aproxima e anuncia o assalto. Inicialmente, o homem aparenta não entender o que está acontecendo, porém o criminoso insiste na abordagem. Logo depois, a vítima percebe a situação e entrega o relógio de luxo. Em seguida, o suspeito foge do local.

Levantamentos também extraoficiais apontam que mais de oito casos de roubo de relógios de alto valor foram registrados entre os meses de dezembro de 2025 e janeiro deste ano. Procurada pela reportagem do Diario, a Polícia Civil, no entanto, informou não ter recortes específicos de dados com esses registros.

Sobre o roubo mais recente, a reportagem também entrou em contato com a Polícia Militar de Pernambuco, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

