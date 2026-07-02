Quadrilha com atuação na Comunidade do Detran é alvo de operação da Polícia Civil

Operação Cerco Estratégico da Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão na Comunidade do Detran, na Iputinga, zona oeste do Recife

Policiais durante cumprimento de mandados na Comunidade do Detran (DIVULGAÇÃO/PCPE)

A Operação de Polícia Judiciária Cerco Estratégico foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (2), através da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (1ª DPRN/DENARC).

A ação, coordenada pela Polícia Civil de Pernambuco, é um desdobramento das investigações da Operação Iara, desenvolvida originalmente em atuação integrada com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

A nova fase tem como foco o cumprimento de medidas cautelares expedidas pelo Poder Judiciário contra integrantes do núcleo responsável pela coordenação das atividades de uma organização criminosa violenta com atuação na Comunidade do Detran, localizada no bairro da Iputinga, no Recife.

Foram cumpridos três mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, todos decorrentes de investigação conduzida pelo DENARC e autorizados pelo Poder Judiciário.

Segundo a PCPE, participaram da operação nesta quinta cerca de 75 policiais, sendo 35 policiais civis do DENARC e do CORE; 20 policiais rodoviários federais, com equipes de motociclistas, grupamento tático e apoio aéreo, e 20 policiais militares do BOPE.

A operação também contou com o emprego de duas aeronaves, pertencentes ao GTA e à Polícia Rodoviária Federal.

A PCPE informa que o objeto da Operação Cerco Estratégico é aprofundar as investigações, fortalecer a produção de provas e desarticular o núcleo de comando da organização criminosa investigada.