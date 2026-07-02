Pastor Marcio Poncio é preso pela PF em nova fase da Operação Unha e Carne

Operação Unha e Carne apura um suposto esquema de vazamento de informações sigilosas sobre ações policiais contra o Comando Vermelho (CV)

Pastor Márcio Poncio (Reprodução)

Foi deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (2), a quinta fase da Operação Unha e Carne, que apura um suposto esquema de vazamento de informações sigilosas sobre ações policiais contra o Comando Vermelho (CV).

Entre os alvos de mandados de prisão, estão o pastor Marcio Poncio, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio Rodrigo Bacellar e o contraventor Adilsinho.

Segundo o portal g1, Marcio Poncio foi preso, enquanto Adilsinho e Bacellar já estavam encarcerados.

Ao todo, foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), três mandados de prisão e 14 de busca e apreensão.

A quinta fase da Operação Unha e Carne, segundo a PF, “busca aprofundar a apuração de indícios de lavagem de dinheiro praticada pelo ‘capo’ da nova cúpula do jogo do bicho [Adilsinho] e possível ramificação do esquema junto a integrantes dos poderes Executivo e Legislativo do RJ”.