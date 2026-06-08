Família de jovem atacada por tubarão no Recife faz vaquinha para custear tratamento

Marcela Vitória perdeu uma perna após ser mordida por um tubarão-tigre em Boa Viagem no dia1º de junho

Marcela Vitória de Lima Santos foi mordida por um tubarão em Boa Viagem (Foto: Reprodução/Instagram)

A família de Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, jovem mordida por um tubarão na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, criou uma campanha de arrecadação virtual para ajudar a custear o tratamento e a recuperação da jovem após a alta hospitalar.

Marcela teve a perna direita amputada após ser mordida por um tubarão-tigre em Boa Viagem, no dia 1º de junho. Ela foi socorrida por banhistas e recebeu os primeiros atendimentos ainda na faixa de areia antes de ser encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), onde permanece em recuperação.

Segundo a família, os recursos arrecadados serão destinados à compra de medicamentos, sessões de fisioterapia, acompanhamento psicológico, deslocamentos para consultas médicas, adaptações necessárias para a recuperação e aquisição de uma prótese. A campanha também busca auxiliar nas despesas básicas da família durante o período de tratamento.

De acordo com o texto divulgado na vaquinha, a situação financeira dos familiares é delicada. A mãe de Marcela é responsável pelos cuidados da avó da jovem, que é acamada e necessita de assistência permanente. Além disso, a família vive de aluguel e afirma não ter condições de arcar sozinha com os custos gerados após o acidente.

“Cada contribuição, independentemente do valor, fará uma enorme diferença. É de extrema importância para a recuperação de Marcela essa vaquinha. Na verdade, é nossa esperança para que ela tenha uma vida o mais próxima do normal”, diz um trecho da campanha.

Nesta segunda-feira (8), a jovem se manifestou por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais. Ainda internada na enfermaria do Hospital da Restauração, Marcela afirmou estar grata por ter sobrevivido, mas revelou preocupação com o futuro.

“Ao mesmo tempo que estou muito feliz por estar viva, eu ainda fico receosa pelo meu futuro. Não sei se vou receber uma perna”, declarou.

Ela também contou que sua principal preocupação ao despertar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foi a continuidade dos estudos.

“Quando eu acordei na UTI, a primeira coisa que perguntei foi sobre a faculdade, se eu ia conseguir continuar. Espero que, num futuro próximo, eu consiga retornar e ter minha vida normalmente, como era antes”, afirmou.

O caso ocorreu em uma área rasa da Praia de Boa Viagem. Segundo relatos de testemunhas, a água estava abaixo da cintura da vítima no momento do incidente. O médico mineiro Mayk Andrade, que passava férias no Recife, realizou um torniquete ainda na praia, procedimento considerado fundamental para conter o sangramento.

Marcela é a 83ª vítima de incidentes envolvendo tubarões registrados em Pernambuco desde 1992, de acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit). Um dia antes do ataque à jovem, um menino de 11 anos também foi atacado por um tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e precisou passar por amputação da perna esquerda.