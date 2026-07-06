Mulher e dois homens são assassinados em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

O triplo homicídio aconteceu na tarde deste domingo (5), dentro de uma residência, na Vila do Aeroporto, no município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 31 anos e dois homens, de 23 e 27 anos, foram mortos a tiros na tarde deste domingo (5), dentro de uma residência, na Vila do Aeroporto, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados.

As vítimas foram identificadas como Rosângela de Araújo Souza, de 31 anos, Ruan Carlos Gabriel da Silva, de 23 anos, e Alex Araújo de Souza, de 27 anos.

De acordo com informações repassadas à Polícia, dois homens armados invadiram a casa onde as vítimas estavam e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Rosângela de Araújo e Ruan Carlos morreram no local, sem chance de socorro. A terceira vítima, Alex Araújo, foi encontrada ainda com vida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizaram os primeiros socorros no local e, após ser estabilizado, ele foi encaminhado ao Hospital Regional do Agreste. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e teve o óbito confirmado.

A Polícia Militar de Pernambuco esteve no local e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística. Em seguida, os corpos foram recolhidos pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Conforme relato de testemunhas, o imóvel funcionava como um ponto de venda de drogas. A informação segue sendo apurada pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil do Estado informou que a ocorrência de triplo homicídio consumado está sob a responsabilidade da Delegacia Seccional de Caruaru.

“As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso”, afirmou a corporação.