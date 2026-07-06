Homem é morto a facadas pela companheira após discussão na Ilha de Itamaracá

O crime aconteceu na noite deste domingo (5), após a derrota do Brasil, na comunidade da Barreira do Orange, nas proximidades do Forte Orange, em Itamaracá, Litoral Norte de Pernambuco

Mulher de 44 anos foi presa em flagrante (Reprodução/Rede Social )

Um homem de 34 anos, identificado como Renato Pedro da Silva, foi morto a facadas pela companheira na noite deste domingo (5), na comunidade da Barreira do Orange, nas proximidades do Forte Orange, na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas à Polícia, após a derrota da Seleção Brasileira, a vítima teria feito brincadeiras sobre a eliminação da equipe, o que provocou uma discussão entre o casal.

Durante a briga, a mulher, de 44 anos, teria se armado com uma faca e desferido diversos golpes contra o companheiro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e realizou o isolamento da área para os trabalhos da perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Segundo os policiais, ao chegarem ao local, encontraram a suspeita sentada em uma cadeira ao lado do corpo da vítima. Ela foi presa em flagrante e encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda de acordo com testemunhas, a mulher já teria tentado matar o companheiro em outra ocasião.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso de homicídio consumado está sob a responsabilidade do DHPP e que uma mulher de 44 anos foi presa em flagrante delito.

“Ela foi levada à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça”, declarou a PCPE.