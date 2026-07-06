Caminhão carregado com botijões de gás tomba próximo à Ponte do Limoeiro

Na manhã desta segunda-feira (6), o veículo atingiu um poste, provocou o desligamento da energia elétrica na área e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros

Caminhão virou no início da manhã desta segunda-feira (06) (Maurício Ferry/DP Foto)

Um caminhão carregado com botijões de gás da Ultragaz tombou na manhã desta segunda-feira (6), nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. O acidente deixou o trânsito complicado na região, com desvios no sentido Recife–Olinda.

O veículo atingiu um poste durante o acidente. Por causa da colisão, a Neoenergia desligou o fornecimento de energia elétrica na área. Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e aplicaram espuma na pista para evitar riscos provocados por possíveis vazamentos de combustível.

De acordo com o frentista do posto de combustíveis localizado em frente ao local da ocorrência, Valmir Edevaldo, de 52 anos, ele abastecia um veículo quando presenciou o tombamento. "Provavelmente, ele estava acima da velocidade permitida. Quando foi fazer a curva, o caminhão tombou. Graças a Deus, poucos minutos depois, o motorista saiu andando. Pelo que vi, ele machucou a cabeça", relatou.

Outro funcionário do posto, Eduardo Zé da Silva, também afirmou que o caminhão trafegava em alta velocidade. "Ele tombou, bateu no poste e começaram a sair faíscas. Todo mundo que estava no posto correu para a loja de conveniência", contou.

Funcionários da Ultragaz estão no local recolhendo os botijões.

O Tenente do Corpo de Bombeiros, Italo Farias, disse que a situação estava controlada e que não havia risco de explosões. “Nós seguimos o protocolo, aplicamos espuma sobre o combustível derramado para manter a segurança do local”.

Ainda segundo o oficial, o motorista do caminhão teria sido encaminhado ao Hospital da Restauração, porque estava com sinais de Traumatismo Crânio Encefálico. Não, a situação está controlada.



Neonergia

A Neoenergia Pernambuco informa que está com equipe no local para promover a substituição do poste avariado após colisão do caminhão. Assim que foi informada do acidente, a distribuidora iniciou a transferência de carga por meio de equipamentos inteligentes e, neste momento, apenas três clientes seguem sem energia. A previsão é que eles sejam normalizados após a conclusão dos serviços, prevista para o final da tarde desta segunda-feira (6).