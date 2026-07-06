Empresários de Ouricuri são sequestrados e encontrados mortos em Exu, no Sertão de PE

Os corpos foram localizados neste domingo (5), dentro de um carro às margens da rodovia estadual PE-122

Empresários de Ouricuri são sequestrados e encontrados mortos em Exu, no Sertão de Pernambuco (Foto: Reprodução/redes sociais)

Os empresários e irmãos Edvaldo Salviano, de 41 anos, e Bio Salviano, de 48, foram encontrados mortos neste domingo (5), na Serra do Exu, zona rural do município de Exu.

Segundo a Polícia, os homens foram sequestrados, no município de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, na manhã do domingo.

De acordo com informações repassadas à Polícia, os corpos estavam dentro de um veículo às margens da rodovia estadual PE-122 e apresentavam marcas de tiros.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco realizaram o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística. Em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado pela 202ª Delegacia de Exu como duplo homicídio consumado. Durante as diligências, um homem de 49 anos foi preso e autuado em flagrante por envolvimento no crime.

“Após a aplicação das medidas administrativas, ele foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça”, destacou a PCPE.

