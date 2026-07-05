Pouco inspirado, Náutico fica no empate sem gols contra o Juventude nos Aflitos

Partida entre Náutico x Juventude na Série B (Rafael Vieira / CNC)

Em jogo marcado pela melancolia após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026, o Náutico foi pouco inspirado e ficou no empate por 0 a 0 com o Juventude, neste domingo (5). O Timbu chegou ao sexto jogo sem vitória na Série B com o empate no Esportes da Sorte Aflitos, em partida válida pela 16ª rodada.

O clube alvirrubro esbarrou na falta de criatividade para superar a boa defesa do clube gaúcho, que levou perigo em contra-ataques.

Ampliando a má fase, o Náutico está na 12ª posição na tabela da Segundona, com 21 pontos conquistados. O Ju, por sua vez, é o 5º, tendo somado 26 pontos.

O clube pernambucano agora volta a campo no próximo domingo (12), quando visita o Avaí em Santa Catarina.

O jogo



Jogando em casa e precisando dar respostas ao seu torcedor, o Náutico iniciou a partida tomando a iniciativa das ações de ataque. Nos primeiros 10 minutos, Júnior Todinho e Victor Andrade arriscaram finalizações sem tanto perigo ao gol do Juventude.



O clube visitante respondeu e levou perigo com chegada dentro da área de Patryck Lanza, que quase encontrou Alisson Safira na segunda trave. Em seguida, o próprio ala esquerdo da equipe gaúcha finalizou e parou na intervenção de Muriel.



O Timbu seguiu sem conseguir imprimir intensidade na primeira etapa, sobrevivendo apenas com jogadas individuais pelo lado do campo, sobretudo com Victor Andrade. O Juventude apostou na verticalidade para atacar as linhas altas alvirrubras, perdendo boa oportunidade com Safira aos 30 minutos.



O Náutico continuou com grandes dificuldades de construir jogo no decorrer da primeira etapa. O Ju foi efetivo quando contragolpeou, obrigando outra boa defesa do goleiro alvirrubro após mais um chute de Patryck Lanza.



Aos 42 minutos, o Timbu sofreu mais uma notícia negativa em um primeiro tempo de pouco desempenho. O atacante Júnior Todinho voltou a se lesionar e deixou o jogo, dando lugar ao lateral Reginaldo.



Segundo tempo



O Náutico retornou para a segunda etapa com um melhor volume de jogo. Aos 11 minutos, Reginaldo fez bom levantamento pelo lado direito e Victor Andrade cabeceou próximo ao gol de Jandrei.



Aumentando a pressão alvirrubra, Igor Fernandes consegue finalizar dentro da área e para na intervenção do arqueiro do Juventude. Dois minutos depois, o volante Wenderson é quem leva perigo ao finalizar cruzado.



Ainda longe de uma criação de jogo mais fluida, o Náutico voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva e passou a se aproximar do gol adversário.



O Juventude passou a equilibrar mais as ações ao decorrer do segundo tempo, sobretudo com mexidas na equipe. O Timbu só voltou a assustar aos 30 minutos, quando Dodô cobrou falta com categoria e parou no travessão. O Ju respondeu na jogada seguinte, com Mandaca arriscando e Muriel fazendo mais uma segura defesa.



Sem muita criatividade, o Náutico levou perigo na reta final apenas em bolas paradas, mas a defesa do Juventude seguiu sólida e evitou chances mais claras de gol.



Ficha do jogo



Náutico: 0

Muriel, Matheus Ribeiro, Gustavo Henrique (Léo Jance), Wanderson e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Dodô; Victor Andrade, Júnior Todinho (Reginaldo) e Derek (Luiz Cláudio). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Juventude: 0

Jandrei, Gabriel Pinheiro, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro (Luan Martins), Raí Silva (Mandaca) e Patryck Lanza (Wadson); MP (Allanzinho), Fábio Lima (Manuel Castro) e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.



Cartões amarelos: Jandrei, Safira (Juventude); Derek, Matheus Ribeiro, Wenderson (Náutico)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos, no Recife

Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Público: 2.701

Renda: R$ 68.689

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