Restaurante e bar no Recife registram brigas no dia de eliminação do Brasil da Copa 2026

Vídeos mostram brigas no Bode do Nô, em Boa Viagem, e no Seu Tito, em Santana

As brigas foram gravadas e circulam das na redes sociais (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Ao menos dois estabelecimentos comerciais do Recife registraram confusão entre clientes durante transmissão da derrota do Brasil contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. As brigas foram gravadas e circulam das na redes sociais.

No Restaurante Bode do Nô, em Boa Viagem, Zona Sul da capital, houve uma confusão generalizada iniciada entre duas pessoas que estavam no estabelecimento. Segundo o Bode do Nô, em nota, a equipe de seguranças atuou de imediato e a situação foi encerrada com a saída dos envolvidos.

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Há relatos de que clientes, durante o tumulto, deixaram o local sem pagar a conta. Um dos vídeos mostra uma pessoa no chão levando socos de um homem e chutes de outro.

“O Bode do Nô repudia qualquer tipo de violência, lamenta o desconforto causado a quem estava presente e segue à disposição das autoridades. Há quase 10 anos recebemos famílias em Boa Viagem, com o compromisso de um ambiente seguro e acolhedor para todos”, diz a nota.

A Polícia Militar de Pernambuco, através do 19º BPM, informou que foi registrada a ocorrência "de possível agressão generalizada em um restaurante na Zona Sul do Recife". Segundo a autoridade, "viaturas foram enviadas ao local, mas ao chegar a situação já estava controlada e os envolvidos já haviam saído do estabelecimento. O efetivo realizou diligências no local para identificar os envolvidos e a pessoa responsável pelo acionamento da ocorrência, porém ninguém se apresentou ou se identificou".

Outra briga ocorreu no bar Seu Tito, no bairro de Santana, Zona Norte da cidade. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem que parece avançar contra outro é segurado. Outro cliente aparece com a mão no olho e faz um gesto de que teria levado um murro.

A reportagem não conseguiu posicionamento da assessoria do Seu Tito. O espaço está aberto.