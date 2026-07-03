Lula liga para João Campos durante evento e pede foto com quadro de Dona Lindu; veja vídeo

presidente participava de Brasília da abertura do Hospital de Amor, em Garanhuns, e ligou para João Campos para fazer o registro ao lado da imagem de Dona Lindu

Hospital do Amor, em Garanhuns, foi inaugurado nesta sexta-feira (3) (Foto: Edson Holanda)

Durante a inauguração do Hospital de Amor, em Garanhuns, nesta sexta-feira (3), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para o postulante ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) e pediu para tirar uma foto ao lado do quadro de sua mãe, dona Lindu.

“O presidente ligou e pediu para tirar uma foto com [o quadro de] dona Lindu. A gente botou aqui na frente. Ele estava tirando uma foto e por isso pediu para interromper”, disse João.

A chamada ocorreu enquanto Lula participava, de Brasília, da solenidade que era transmitida por videoconferência. Durante a participação de Pernambuco na transmissão na capital federal, o ex-prefeito colocou o quadro de dona Lindu no palco para que Lula tirasse uma foto.

A interação, que foi transmitida ao vivo, também foi publicada em uma postagem conjunta nos perfis de Lula e de João Campos. Na imagem, Lula aparece em Brasília posando ao lado do telão que exibia o palco em Pernambuco.

Eurídice Ferreira de Melo, a dona Lindu, dá nome à nova unidade de saúde inaugurada no Agreste do estado. Construído por meio de uma parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura de Garanhuns, o Hospital de Amor oferecerá atendimento oncológico 100% gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).