Mulher de 29 anos é morta e adolescente de 13 anos fica ferida em Nova Descoberta

Suposto companheiro da vítima, um homem de 40 anos é o principal suspeito; ele não foi localizado até o momento

Circula na internet um vídeo em que um suposto morador de Nova Descoberta registra a comoção em torno da vítima deste domingo (5) (Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher de 29 anos foi morta e uma adolescente de 13 anos ficou ferida em um ataque a golpes de arma branca dentro de uma residência no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, na manhã deste domingo (5).



Segundo o 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o caso é apurado como feminicídio e tentativa de feminicídio. O principal suspeito é um homem de 40 anos, apontado como companheiro da vítima fatal, e não foi localizado até o momento.



De acordo com a PM, ao chegar ao endereço, o efetivo constatou que a mulher, identificada como Gabriela Gomes da Silva, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A adolescente foi socorrida e levada para a UPA de Nova Descoberta. A relação entre as duas vítimas ainda não foi esclarecida pelas autoridades.



O caso passou a ser investigado pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital (DHPP), da Polícia Civil de Pernambuco, que confirmou a abertura das investigações na manhã deste domingo.



Vídeos gravados por moradores da vizinhança circulam nas redes sociais. Em um deles, um homem registra, da janela de casa, o que seria o corpo da vítima fora da residência, e demonstra perplexidade com a cena. Em outro trecho, um homem aparece visivelmente alterado, e é possível ouvir o grito de uma criança chamando por "mãe".

Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências seguem até o esclarecimento do caso e que o principal suspeito permanece não localizado. Em nota, a PM informou que a área foi isolada até a chegada das equipes responsáveis pela perícia e pela investigação.



