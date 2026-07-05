Jogo do Brasil mudou de horário? Saiba quando a Seleção enfrenta a Noruega na Copa 2026

Seleção Brasileira busca vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 (Paul ELLIS / AFP)

A proximidade do confronto entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, gerou dúvidas entre torcedores sobre uma possível mudança no horário da partida.

O duelo, marcado para este domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, segue confirmado para 17h (horário de Brasília).

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A especulação ocorreu por conta da Fifa, que estudava ajustes na programação das oitavas de final devido às condições climáticas previstas para outro confronto do mesmo dia.

O jogo entre México e Inglaterra, inicialmente agendado para as 21h (de Brasília), no Estádio Azteca, poderia ser antecipado em até seis horas devido à previsão de fortes tempestades, trovoadas e risco de enchentes na Cidade do México.

Caso a alteração no duelo entre mexicanos e ingleses fosse confirmada, a entidade precisaria reorganizar a grade de jogos das oitavas. Isso porque a política adotada pela Fifa busca evitar partidas simultâneas em fases eliminatórias, garantindo uma janela de segurança entre os confrontos, especialmente em cenários de prorrogação e disputa por pênaltis.

Nesse contexto, Brasil x Noruega chegou a ser cogitado para as 18h, mas a mudança não foi oficializada.

Além da situação no México, as condições meteorológicas nos Estados Unidos também permanecem sob monitoramento. O país enfrenta uma intensa onda de calor durante o feriado da Independência, celebrado em 4 de julho.

Em Nova Jersey, a previsão aponta temperaturas próximas dos 33°C no horário da partida, com sensação térmica que pode alcançar os 38°C por causa da elevada umidade, além da possibilidade de pancadas isoladas de chuva.