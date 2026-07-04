Motociclista morre após colidir com ônibus no Recife

De acordo com testemunhas, moto se chocou contra transporte coletivo ao avançar o sinal vermelho

Área do acidente foi interditada pelo Corpo de Bombeiros na Avenida Cruz Cabugá. (Foto: Cortesia)

Um motociclista de 28 anos morreu, na noite desta sexta-feira (3), em um sinistro de trânsito no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. A vítima, identificada como Sandro Barbosa da Silva Filho, morreu no local, antes de receber atendimento.

Segundo testemunhas, o condutor da moto avançou o sinal vermelho e colidiu com a lateral de um coletivo que fazia a Linha 1911 — Ouro Preto/Cohab. Policiais da Delegacia da Boa Vista estiveram no local.

O motorista do ônibus foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo. Após ser ouvido pela polícia, o motorista foi liberado.

Ainda segundo testemunhas, a companheira da vítima estava na garupa da moto no momento do sinistro e sofreu apenas escoriações. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela Central de Plantões da Capital (Ceplanc) neste sábado (4). “A vítima foi encontrada sem vida ao lado de uma motocicleta. As diligências seguem até o esclarecimento do fato”, diz a nota.

Redes sociais

Circulam nas redes sociais imagens do casal momentos antes do sinistro, quando atravessavam o estacionamento de um shopping em busca da motocicleta. No vídeo, a companheira da vítima provoca: “Cadê a moto, Sandro?”. Sorrindo, ele exibe no celular uma foto da motocicleta, feita para facilitar a localização posterior do veículo. “Procurem essa moto aqui pessoal”, diz.