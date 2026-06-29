Motociclista é detido após agredir agente de trânsito no Recife

Condutor foi flagrado trafegando na faixa exclusiva de ônibus e, segundo a CTTU, tentou fugir após resistir à fiscalização

Motociclista reagiu a uma abordagem de agente da CTTU no Recife (Foto: Reprodução/Instagram)

Um motociclista foi detido na tarde desta segunda-feira (29) após agredir um agente de trânsito durante uma abordagem realizada na Avenida Agamenon Magalhães, no Recife. Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), o condutor foi flagrado circulando irregularmente pela faixa exclusiva de ônibus e apresentou resistência à fiscalização.

De acordo com a CTTU, equipes faziam um monitoramento de rotina quando identificaram a motocicleta transitando em local proibido. Durante a abordagem, os agentes também verificaram indícios de adulteração na placa de identificação do veículo, além da ausência dos retrovisores obrigatórios.

Ainda segundo a autarquia, o motociclista desacatou os agentes, tentou deixar o local e, durante a ação, desferiu um soco no rosto de um agente de trânsito, que sofreu lesão corporal.

Uma equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar que passava pela avenida prestou apoio aos agentes e realizou a detenção do suspeito. Ele foi encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

A motocicleta foi apreendida e removida para o depósito da CTTU. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Em nota, a CTTU informou que a condução do motociclista à delegacia ocorreu em razão da resistência à abordagem, da agressão ao agente de trânsito e da tentativa de fuga.