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Acidente entre moto e carro deixa motociclista ferido na BR-101, em Igarassu

De acordo com a PRF, o sinistro ocorreu por volta das 8h deste domingo (7), quando a motocicleta colidiu na parte traseira de um carro

Mariana de Sousa

Publicado: 07/06/2026 às 10:54

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Acidente entre moto e carro deixa motociclista ferido na BR-101, em Igarassu/Foto: Divulgação PRF

Acidente entre moto e carro deixa motociclista ferido na BR-101, em Igarassu (Foto: Divulgação PRF)

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na manhã deste domingo (7), no Km 41 da BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com informações apuradas no local pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu por volta das 8h, no sentido Recife, quando a motocicleta colidiu com a parte traseira de um carro.

O condutor da motocicleta sofreu ferimentos leves, sem gravidade aparente. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarassu.

O motorista do automóvel não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado normal, descartando a ingestão de álcool.

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