Pernambuco anuncia fila para distribuição de bengalas a pessoas cegas

A vice-governadora Priscila Krause e concluintes do curso de especialização em Atenção Multiprofissional em Transtornos do Neurodesenvolvimento (Mariana Carvalho/SES-PE)

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta sexta-feira (3), duas novas ações voltadas à inclusão de pessoas com deficiência. A partir deste mês, o estado passará a contar com uma fila para a distribuição de bengalas articuladas a pessoas cegas e iniciará o atendimento odontológico especializado para crianças com transtorno do espectro autista (TEA) e outras neurodivergências.

As iniciativas integram o programa PE Acessível, lançado em 2025, e foram anunciadas durante a cerimônia de conclusão do curso de especialização em Atenção Multiprofissional em Transtornos do Neurodesenvolvimento, promovido pela Secretaria de Saúde em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE).

Ao todo, 70 profissionais concluíram a formação, que busca ampliar a qualificação de equipes para o atendimento de pessoas autistas e outras neurodivergências em diferentes regiões do Estado. “Nossa missão é, daqui a alguns anos, ter disseminado, multiplicado e capilarizado diversos profissionais com uma formação sólida nesse atendimento”, declarou a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti.

A distribuição das bengalas será organizada por meio de uma fila oficial. Segundo o governo, essa organização permitirá que o equipamento seja entregue de forma mais ágil às pessoas que solicitarem o benefício. Os critérios de acesso e os canais para solicitação ainda serão divulgados.

Já o atendimento odontológico ocorrerá naa Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP), no Recife, também por meio da parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde e a UPE. O convênio prevê ainda a capacitação de profissionais em diferentes regiões do Estado, para ampliar a oferta do serviço nos municípios. Informações sobre agendamento e encaminhamento ainda não foram divulgadas.



*Com informações da assessoria.