Pernambuco é o segundo pior estado em acessibilidade urbana com rampas nas calçadas, aponta Censo

Rua Marquês do Recife, localizada no bairro de Santo Antônio/Foto: Marina Torres/ DP

Pernambuco tem o segundo pior índice de acessibilidade urbana do país entre as vias com calçadas, com 4,8 milhões de pessoas vivendo em ruas que não possuem rampas para cadeirantes. O número representa 65,01% dos 7,4 milhões de moradores de áreas urbanas do estado, segundo dados do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta quinta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





O levantamento do IBGE também analisou diversos aspectos da infraestrutura urbana, como pavimentação das vias, presença de calçadas, rampas de acessibilidade, arborização, bueiros, sinalização para bicicletas e a capacidade de circulação de veículos. Pernambuco também apresentou deficiências em vários desses itens.





Acessibilidade





Dos 7,4 milhões de moradores de áreas urbanas em Pernambuco, 4,8 milhões (65,01%) vivem em ruas sem rampas para cadeirantes. O Estado está na segunda pior posição do Brasil, à frente apenas do Amazonas. Em 2010, o número era ainda maior: 5,9 milhões de pessoas (97,90%).





Apesar de uma redução em doze anos, o número absoluto ainda revela uma realidade de exclusão para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.





Calçadas com obstáculos





Apenas 635.551 pessoas (8,48%) vivem em ruas onde as calçadas estão livres de obstáculos, como postes, buracos ou construções irregulares. Isso significa que mais de 6,7 milhões de pernambucanos têm dificuldade de circular com segurança e conforto nas calçadas.





Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, aparece entre os piores do Brasil, com apenas 48,2% das vias apresentando calçadas.





Ruas sem árvores





Em Pernambuco, 3,7 milhões de pessoas (50,63%) vivem em ruas sem nenhuma arborização. O dado está acima da média nacional, que é de 33,73%. A ausência de árvores compromete o conforto térmico nas cidades, aumenta a temperatura nas ruas e reduz os espaços públicos com sombra e qualidade ambiental. O problema também tem relação direta com o planejamento urbano e as variações climáticas da região.





Estrutura para bicicletas





Apenas 136.291 pessoas (1,82%) moram em vias com algum tipo de sinalização ou estrutura para bicicletas, como ciclovias ou ciclofaixas, segundo o Censo.

Vias estreitas e difíceis de acessar





Pernambuco também apresenta dados preocupantes sobre a circulação de veículos. 891.622 pessoas (11,9%) vivem em ruas onde só circulam carros ou vans, e outras 631.082 pessoas (8,42%) vivem em locais onde só é possível circular a pé, de bicicleta ou motocicleta.





No Recife, 16,1% dos moradores estão em áreas com esse tipo de limitação, o quarto maior índice entre as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. Além disso, 50 pessoas (0,0007%) no Estado vivem em áreas acessíveis apenas por transporte aquaviário.





Pavimentação





Embora 5,7 milhões de moradores (76,32%) vivam em vias pavimentadas, cerca de 1,7 milhão de pessoas ainda residem em ruas sem pavimento em Pernambuco. A falta de asfalto impacta diretamente na mobilidade urbana, no escoamento das águas da chuva e nas condições de higiene e segurança.





O índice coloca o Estado entre os piores da região, enquanto estados como São Paulo (96%) e Minas Gerais (95,3%) já garantem pavimentação a quase toda a população urbana.