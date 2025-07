Morre Mosana Cavalcanti, ativista da acessibilidade, aos 61 anos

Mosana Cavalcanti será sepultada no Cemitério Morada da Paz (Foto: Divulgação)

Mosana Cavalcanti, referência na luta pela acessibilidade em Pernambuco, morreu nesta quinta-feira (17), aos 61 anos. A informação foi confirmada por seu irmão, Murilo Cavalcanti, ex-secretário de Segurança Cidadã do Recife e idealizador do Compaz, por meio de uma publicação nas redes sociais. O velório e o sepultamento ocorrerão nesta sexta-feira (18), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife.

Mosana sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Sua trajetória foi marcada por uma profunda transformação pessoal e pelo compromisso com a inclusão. Em 2003, após ser baleada durante um assalto em Boa Viagem, no Recife, ficou paraplégica. A partir desse episódio, dedicou sua vida à defesa dos direitos das pessoas com deficiência e à construção de cidades mais acessíveis.

Com um trabalho consistente e inspirador, Mosana atuou como coordenadora do Programa de Acessibilidade da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) e foi uma das criadoras do projeto Praia Sem Barreiras, que garante o acesso de pessoas com deficiência às praias pernambucanas por meio de esteiras, cadeiras anfíbias e suporte técnico especializado.

Pioneira também no turismo inclusivo, foi uma das primeiras cadeirantes a explorar as trilhas acessíveis de Fernando de Noronha, contribuindo diretamente para a formulação de políticas públicas voltadas à inclusão nos destinos turísticos do estado.

Nas redes sociais, Murilo Cavalcanti prestou uma homenagem emocionante à irmã: “Mosana era uma GIGANTE na causa e na vida. Coração largo. Um AVC a retirou de combate. Partiu para outro mundo. Com certeza, com outra missão. Faz parte da sua vida. Mosana era parte de mim. A melhor parte. Estou destroçado! Muito, muito triste”.

O prefeito do Recife, João Campos, também lamentou o falecimento de Mosana. Em nota, destacou sua importância como defensora de causas fundamentais.



“Neste momento de tristeza pelo falecimento de Mosana Cavalcanti, me solidarizo com a família e os amigos pela perda desta mulher que lutou por causas tão importantes, como a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência, além da criação do programa Praia Sem Barreiras e de ser inspiração para o Compaz”.

Em homenagem ao seu legado, o prefeito anunciou que a nova estação do Praia Sem Barreiras, que será construída na nova Orla do Recife, levará o nome de Mosana Cavalcanti.