Raquel Lyra autoriza pacote de R$ 2,6 bilhões para obras em Pernambuco

Pacote contempla 254 anúncios em 131 municípios e é divulgado na véspera do início das restrições do calendário eleitoral

Raquel Lyra faz anúncios de investimentos em frente ao Palácio do Campo das Princesas (Janaína Pepeu/Secom)

O governo de Pernambuco anunciou, na sexta-feira (3), um pacote de investimentos de R$ 2,6 bilhões destinado a obras e serviços. Ao todo, 254 iniciativas foram apresentadas e tiveram o uso dos recursos autorizado, em solenidade que contou com a presença de cem prefeitos, no Palácio do Campo das Princesas.

“São 131 prefeituras que estão sendo diretamente beneficiadas pelas ações que anunciamos hoje, entre intervenções em estradas, obras hídricas estruturadoras como adutoras e construção de creches”, declarou a governadora Raquel Lyra, durante discurso em frente à sede do governo.

Entre autorizações para início de obras e aberturas de processos licitatórios, as ações preveem a recuperação e implantação de rodovias, construção de creches e escolas técnicas, ampliação de sistemas de abastecimento de água, instalação de iluminação pública e construção de equipamentos esportivos.

O governo estadual informou que os recursos anunciados estão garantidos e que as obras serão executadas conforme o cronograma de cada projeto. Os anúncios ocorreram na véspera do início das restrições previstas pela legislação eleitoral, que passam a valer neste sábado (4).

Estradas

Ao todo, R$ 512,1 milhões serão destinados a intervenções em rodovias estaduais e federais, contemplando 18 municípios. Entre as obras previstas estão a duplicação da PE-095, em Caruaru, e a implantação da VPE-700, que deverá criar uma nova ligação viária entre o Agreste e a Mata Sul.

RMR

Na Região Metropolitana do Recife, onde se concentra grande parte das ações anunciadas, o pacote inclui a construção de quatro creches, a reforma da fachada do Hospital Barão de Lucena, obras de pavimentação e drenagem em mais de 50 ruas.

A construção de um centro de atendimento inclusivo e reformas de casas populares através do programa Morar Bem PE também estão previstas. Além da construção da Delegacia da Macaxeira e da requalificação do Arquivo Público de Pernambuco.

Zona da Mata

Na Zona da Mata, estão previstos a construção de nove areninhas, a instalação de 2.888 pontos de iluminação em LED e o recapeamento de vias, em um conjunto de ações estimado em mais de R$ 186 milhões.

Agreste

O pacote inclui, no Agreste, a ampliação de 3,6 quilômetros da Adutora de Jucazinho, a construção de 14 areninhas, três Centros de Educação Infantil e uma Escola Técnica Estadual, além de obras de urbanização e pavimentação, totalizando R$ 272,6 milhões.

Sertão

No Sertão, estão previstas intervenções em abastecimento de água, como uma nova etapa do Sistema Adutor do Oeste, em Ouricuri, instalação de 5.447 pontos de iluminação pública, construção de 15 equipamentos esportivos e obras de pavimentação e recapeamento de ruas, com investimentos estimados em R$ 710,5 milhões.

Calendário eleitoral

Neste sábado (4), passam a valer vedações relacionadas ao período que antecede as eleições de outubro (Lei 9.504/1997), que proíbe, nos três meses que antecedem o pleito, publicidade institucional, programas, obras e serviços, salvo em casos graves e urgente necessidade pública reconhecidos pela Justiça Eleitoral.

A regra vale para o período eleitoral de 2026 e explica a concentração de anúncios de investimentos por parte de governos e prefeituras nos dias que antecedem o início da restrição.





