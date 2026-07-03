Morre fundador da John's Sorvetes, o pernambucano John Jayme Fernandes da Silva

Fundada em 1980, a empresa é uma das sorveterias mais tradicionais de Pernambuco

John Jayme fazia questão de atender as pessoas em sorveteria (Reprodução/Rede Social)

O fundador da John's Sorvetes, o pernambucano John Jayme Fernandes da Silva, morreu nesta quinta-feira (2), aos 74 anos. Fundada em 1980, a empresa é uma das sorveterias mais tradicionais de Pernambuco e faz parte da história de muitas pessoas.

Na publicação feita nas redes sociais para comunicar a morte do empresário, diversos clientes compartilharam lembranças e homenagens. "Na adolescência eu frequentava muito a John's. Adorava ser atendida por ele, sempre muito simpático e atencioso", escreveu uma internauta.

A publicação destaca que "John foi um homem alegre, irreverente, apaixonado por servir, íntegro, que transformou cada cliente em amigo e cada encontro em boas risadas. Sua presença iluminava qualquer ambiente."

O texto também afirma que o legado do empresário permanece por meio da esposa, das filhas, dos netos, dos familiares, dos colaboradores e de uma multidão de amigos e admiradores. "Todos órfãos de seu humor inebriante e de sua alegria generosa", diz outro trecho da homenagem.

Desde o início, a John's Sorvetes apostou na produção artesanal de sorvetes e picolés preparados com frutas de verdade e leite in natura.