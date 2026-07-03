Avião de pequeno porte cai e deixa dois mortos no Mato Grosso do Sul

s identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. De acordo com as primeiras informações, o avião havia decolado de um aeródromo e tentou pousar em uma pista privada. O destino era o Pantanal de Mato Grosso do Sul

As queda serão investigadas pelo Cenipa (Reprodução)

Um avião de pequeno porte caiu no início da manhã desta sexta-feira (3), nas proximidades do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande (MS).

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de um homem e de uma mulher que estavam na aeronave. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

De acordo com as primeiras informações, o avião havia decolado de um aeródromo e tentou pousar em uma pista privada. O destino era o Pantanal de Mato Grosso do Sul. As informações iniciais indicam que o piloto teria buscado uma alternativa devido à baixa visibilidade provocada pela neblina que atingiu Campo Grande na manhã desta sexta-feira (3).

As circunstâncias da queda serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Equipes do Corpo de Bombeiros e de resgate enfrentaram dificuldades para chegar ao local do acidente por causa das condições das estradas de terra.

*Com informações do G1