Mulher é morta a tiros enquanto amamentava o filho na Zona Oeste do Recife

A mulher de 30 anos foi executada a tiros enquanto amamentava um dos filhos na noite desta quinta-feira (2), dentro da própria casa, no bairro do Zumbi, na Zona Oeste do Recife

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o homicídio consumado foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital. (Foto: Reprodução / PCPE)

Uma mulher de 30 anos, identificada como Steffanie Mayara Batista dos Santos, foi morta a tiros na noite desta quinta-feira (2), dentro da própria residência, na Rua Abdias de Oliveira, no bairro do Zumbi, na Zona Oeste do Recife. Dois suspeitos foram presos.

De acordo com informações repassadas à Polícia, a vítima amamentava um dos filhos quando dois homens armados invadiram o imóvel e efetuaram vários disparos. O homicídio aconteceu na presença de cinco crianças que estavam no imóvel.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), do Recife.

Ainda segundo as investigações, Steffanie já havia sofrido uma tentativa de homicídio anteriormente, quando criminosos atiraram contra a porta da residência onde morava.

A Polícia Civil também apura a possível relação da vítima com o tráfico de drogas. Conforme a investigação, ela seria responsável pela comercialização de entorpecentes para um homem que atualmente está preso.

A principal linha investigativa é de que o assassinato tenha sido motivado por uma disputa entre grupos criminosos.

Durante diligências realizadas no entorno da área do crime, agentes da Polícia Militar do 13º Batalhão apreenderam dois adolescentes de 17 anos. De acordo com a equipe, ambos confessaram participação no homicídio e foram encaminhados para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil do estado informou que registrou a apreensão em flagrante delito de dois adolescentes de 17 anos por atos infracional análogos a homicídio consumado e posse ilegal de arma.

“Os suspeitos foram localizados pela pela equipe da PMPE e encaminhados à delegacia para a realização dos procedimentos legais, ficando à disposição do Ministério Público”, afirmou a PCPE.

