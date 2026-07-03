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Mulher é morta a tiros enquanto amamentava o filho na Zona Oeste do Recife

A mulher de 30 anos foi executada a tiros enquanto amamentava um dos filhos na noite desta quinta-feira (2), dentro da própria casa, no bairro do Zumbi, na Zona Oeste do Recife

Cadu Silva

Publicado: 03/07/2026 às 07:44

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A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o homicídio consumado foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital. /Foto: Reprodução / PCPE

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o homicídio consumado foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital. (Foto: Reprodução / PCPE)

Uma mulher de 30 anos, identificada como Steffanie Mayara Batista dos Santos, foi morta a tiros na noite desta quinta-feira (2), dentro da própria residência, na Rua Abdias de Oliveira, no bairro do Zumbi, na Zona Oeste do Recife. Dois suspeitos foram presos.

De acordo com informações repassadas à Polícia, a vítima amamentava um dos filhos quando dois homens armados invadiram o imóvel e efetuaram vários disparos. O homicídio aconteceu na presença de cinco crianças que estavam no imóvel.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), do Recife.

Ainda segundo as investigações, Steffanie já havia sofrido uma tentativa de homicídio anteriormente, quando criminosos atiraram contra a porta da residência onde morava.

A Polícia Civil também apura a possível relação da vítima com o tráfico de drogas. Conforme a investigação, ela seria responsável pela comercialização de entorpecentes para um homem que atualmente está preso.

A principal linha investigativa é de que o assassinato tenha sido motivado por uma disputa entre grupos criminosos.

Veja também:

Durante diligências realizadas no entorno da área do crime, agentes da Polícia Militar do 13º Batalhão apreenderam dois adolescentes de 17 anos. De acordo com a equipe, ambos confessaram participação no homicídio e foram encaminhados para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil do estado informou que registrou a apreensão em flagrante delito de dois adolescentes de 17 anos por atos infracional análogos a homicídio consumado e posse ilegal de arma.

“Os suspeitos foram localizados pela pela equipe da PMPE e encaminhados à delegacia para a realização dos procedimentos legais, ficando à disposição do Ministério Público”, afirmou a PCPE.

DHPP , homicídio , mulher , Pernambuco
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