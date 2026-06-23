Pernambuco recebe mais de 25 mil doses de vacina que combate doenças como pneumonia e meningite

Imunizante protege contra 20 sorotipos da bactéria causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite. Crianças memores de 5 anos poderão tomar a vacina Pneumo 20

Crianças menores de 5 anos que não completaram o esquema vacinal já podem ser vacinadas pelo SUS (Foto: Marcelo camargo/Agência Brasil)

Pernambuco recebeu um lote inicial de 25.700 doses da vacina Pneumo 20, que protege contra 20 sorotipos da bactéria pneumococcus, causadora de doenças graves como pneumonia e meningite. Crianças menores de 5 anos que não completaram o esquema vacinal já podem ser vacinadas pelo SUS.

A estratégia nacional de imunização foi lançada no último fim de semana pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. “Estou muito feliz de a gente poder transformar essa vacinação em realidade. Eu pude ver as primeiras bebezinhas, com dois meses de idade, já sendo protegidas com essa vacina, que é uma vacina que protege contra 20 tipos dessa bactéria, que é o pneumococcus. E como essa vacina é muito mais ampla do que a que a gente utilizava, ela vai proteger ainda, contra pneumonia grave e contra meningite”, destaca Padilha.



As vacinas destinadas a Pernambuco fazem parte das primeiras 573,7 mil doses já enviadas para os outros estados. A previsão do Ministério da Saúde é disponibilizar mais de 6,1 milhões de doses ao longo deste ano para todo o país.



Esse é o quarto imunobiológico incorporado ao calendário infantil do SUS durante a atual gestão — na rede privada, o custo do imunizante ultrapassa R$ 500.



O diferencial da nova vacina é a ampliação da proteção imunológica, relacionada aos sorotipos que mais causam pneumonia invasiva, especialmente os tipos 3, 6A e 19A, sendo mais abrangente do que as formulações anteriores. A vacina também atua contra a otite média, condição que pode levar à perda auditiva e infecção generalizada que pode levar à morte.



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença pneumocócica é a maior causa de mortalidade infantil por doença prevenível. No Brasil, entre 2023 e 2025, foram registrados 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil óbitos no Brasil, o que representa uma taxa de letalidade superior a 30%. Entre crianças menores de 5 anos, foram 616 casos e 188 mortes no mesmo período.



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro da vacina em dezembro de 2023. As primeiras doses começaram a ser aplicadas na rede privada em 2025, mas com acesso restrito devido ao alto custo. Com a incorporação ao SUS, a vacina passa a ser ofertada gratuitamente à população.



Novo esquema vacinal substitui vacinas anteriores

Com a incorporação da Pneumo 20, o Ministério da Saúde iniciará uma transição gradual para substituir as vacinas conjugadas Pneumo10 e Pneumo13 e a polissacarídica 23.



A nova vacina amplia a proteção contra um número maior de sorotipos da bactéria pneumococo e aumenta o potencial de prevenção de casos graves.



Quem pode tomar a Pneumo 20



Crianças menores de 5 anos;



Povos indígenas maiores de 5 anos de idade (sem histórico vacinal com pneumo conjugada);



Idosos com 60 anos ou mais acamados e/ou institucionalizados;



Pessoas com condições clínicas especiais, atendidas nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIEs).

Esquema Vacinal

Durante o período de transição, o esquema vacinal básico para a criança seguirá o seguinte modelo: uma dose da Pneumo 20 aos 2 meses de idade; uma dose da Pneumo 10 aos 4 meses, e uma dose de reforço da Pneumo 20 aos 12 meses, respeitando o intervalo mínimo de 60 dias entre a segunda dose e o reforço. As vacinas VPC13 e VPP23 serão utilizadas em estratégias diferenciadas até a finalização dos estoques.

Essa estratégia será mantida até o término dos estoques da Pneumo 10. Após o esgotamento dessas doses, o esquema vacinal passará a utilizar exclusivamente a Pneumo 20. Por meio da Caderneta Digital de Saúde da Criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital, pais, mães e responsáveis podem acompanhar, em tempo real, o histórico de vacinação.

