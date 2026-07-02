Após quatro anos fechado, Museu do Trem reabre com nova exposição e entrada gratuita

Estação Central Capiba passou por requalificação com investimento de R$ 3,49 milhões (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A Estação Central Capiba, sede do Museu do Trem, no bairro de São José, volta a receber visitantes após a reabertura oficial realizada nesta quinta-feira (2). Fechado desde 2022, o patrimônio ferroviário passou por uma ampla requalificação, viabilizada por um investimento de R$ 3,49 milhões do Governo de Pernambuco.

A retomada das atividades também marca a inauguração da exposição “Entre Trilhos e Memórias: Os Destinos do Patrimônio Ferroviário de Pernambuco”, que convida o público a revisitar a história das ferrovias no estado.

Com mais de 130 anos, o histórico prédio foi totalmente requalificado para garantir melhores condições de preservação e a experiência dos visitantes. As intervenções estruturais incluíram climatização, novo sistema de prevenção a incêndio, além da restauração dos pisos e da cobertura original.

O espaço se soma a outros três equipamentos entregues à população na última terça-feira (30). O pacote incluiu o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), a Igreja de São Pedro Mártir de Verona e o Mosteiro de São Bento, em Olinda. A programação será finalizada nesta sexta-feira (3), com a inauguração do Centro de Referência do Audiovisual Pernambucano, no Cinema São Luiz.

Presente na inauguração, a vice-governadora Priscila Krause pontua que, assim como os demais, o Museu do Trem enfrentava um avançado processo de deterioração. “Nossa população e os turistas ficaram privados de conhecer, visitar e usufruir desses locais”, afirma

Com curadoria de André Cardoso, a mostra reúne 80 novos itens incorporados à expografia, entre objetos, equipamentos e documentos que ajudam a contar a trajetória da malha ferroviária pernambucana desde o século 19. "As estações ferroviárias foram fundamentais para a formação e o desenvolvimento de várias cidades do interior de Pernambuco. É essa história que contamos aqui", comenta Renata Borba.

Uma das novidades é a Sala das Memórias Ferroviárias, pensada para estimular a participação do público. Nela, visitantes poderão compartilhar fotografias, documentos e objetos relacionados às ferrovias. Além de apresentar locomotivas, vagões e outros elementos históricos, a exposição propõe uma reflexão sobre o papel da ferrovia no desenvolvimento econômico, social e cultural de Pernambuco, destacando a importância das estações para a formação de diversas cidades do interior.

A ocasião ainda serviu para o governo do estado anunciar novos usos para o entorno da Estação Central Capiba. O anexo do edifício deverá abrigar a primeira Escola Técnica de Restauro de Pernambuco, destinada à formação de profissionais especializados na conservação de bens históricos, como também receber a reserva técnica do Museu do Trem e parte do Arquivo Público Estadual.