Wesley Safadão repete 2025 e lidera lista dos que mais faturaram no São João 2026 em PE

Os dados são do Painel de Transparência das Festividades Juninas 2026 do Ministério Público de Pernambuco (MPPE); Além de Wesley Safadão, Natanzinho Lima e Xand Avião estão no pódio dos maiores acumulados de cachês no estado

Wesley Safadão realizou oito shows em Pernambuco durante o ciclo junino 2026 (DIVULGAÇÃO)

Assim como aconteceu no ano passado, Wesley Safadão foi quem mais faturou no São João 2026 de Pernambuco: R$ 9,35 milhões.

A informação é do Painel de Transparência das Festividades Juninas, uma ferramenta colaborativa do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

O prazo para as prefeituras enviarem os dados dos gastos relativos às contratações para os shows do São João 2026 termina nesta quinta-feira (2).

A poucas horas do encerramento, o Painel do MPPE conta com a participação de 154 municípios. Uma adesão de 83,7% das cidades pernambucanas

As respectivas prefeituras efetuaram a contratação de 4.003 apresentações, de 2.333 artistas.

Até 11h40 desta quinta, conforme a ferramenta pública, foram gastos com shows do ciclo junino R$ 260,8 milhões em Pernambuco.

Com base nas informações publicadas no Painel de Transparência, a reportagem do Diario de Pernambuco fez o levantamento dos artistas com os maiores contratos e apurados ao longo do ciclo.

Por cachês isolados, os mais altos foram os de Wesley Safadão e Gusttavo Lima, empatados com R$ 1,5 milhão. Luan Santana vem em segundo, com R$ 1,3 milhão, e, em terceiro, Ivete Sangalo, com R$ 1 milhão.

Dos artistas citados, apenas Safadão aparece, e com destaque, na soma dos valores contratados durante todas as festividades juninas no estado.

Segue o pódio dos que mais faturaram no ciclo em Pernambuco.

Primeiro lugar

No topo da lista, Wesley Safadão. Ele repete a posição do ano passado, mas não o valor apurado nas festas juninas no estado.

Em 2025, conforme dados do Painel do MPPE, Safadão faturou R$ 6,16 milhões, em seis apresentações em palcos de Araripina, Arcoverde, Caruaru, Petrolina, Santa Cruz do Capibaribe e Surubim.

O show mais caro foi feito em Arcoverde: R$ 1,2 milhão. O mais baixo, R$ 500 mil, em Santa Cruz do Capibaribe. Na média, uma apresentação do cantor saiu por R$ 1,03 milhão.

Um ano depois, o cachê mais caro de Wesley Safadão subiu para R$ 1,5 milhão, uma inflação de 25% sobre a maior contratação de 2025.

Nas oito vezes em que foi ao palco para cantar, duas a mais do que no São João passado, recebeu R$ 9,35 milhões.

Em Araripina, Arcoverde, Caruaru, Petrolina e Surubim, o cachê foi de R$ 1,5 milhão. Já em Santa Cruz do Capibaribe, Vitória de Santo Antão e Gravatá, a contratação ficou entre R$ 500 e R$ 750 mil.

Na média, Safadão recebeu R$ 1,17 milhão por apresentação juninha em Pernambuco.

Comparando percentualmente os dois ciclos juninos, a média foi 13,6% superior em 2026.

Segundo lugar

Na segunda colocação do ranking dos apurados dos cachês com apresentações durante as festividades juninas, segundo o Painel do MPPE, ficou Natanzinho Lima.

A diferença, no total, é relativamente pequena para o primeiro lugar. Com dois shows a mais (10) do que Safadão, Natanzinho somou R$ 8,5 milhões.

Os contratos firmados com as prefeituras de Paudalho, Bom Conselho, Araripina, Petrolina, Gravatá, Vitória de Santo Antão, Carpina, Surubim, Arcoverde e Caruaru ficaram tabelados em R$ 850 mil.

Terceiro lugar

O medalha de bronze nos cachês juninos de 2026 em Pernambuco foi Xand Avião. Por nove shows, ele recebeu R$ 7,2 milhões.

Assim como Natanzinho, os valores por apresentação foram iguais: R$ 800 mil.

Xand se apresentou em Ibimirim, Araripina, Santa Cruz do Capibaribe, Gravatá, Vitória de Santo Antão, Carpina, Arcoverde, Petrolina e Caruaru.