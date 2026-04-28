Salários de até R$ 3,8 mil: veja vagas e detalhes do novo concurso da UPE

Há vagas para Assistente Técnico em Gestão Universitária, que exige nível médio completo, e Analista Técnico em Gestão Universitária, voltado para quem tem nível superior

Reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE) (UPE)

A Universidade de Pernambuco (UPE) abriu um novo concurso público com 19 vagas para o quadro de servidores administrativos da instituição.

Há 17 vagas para o cargo de Assistente Técnico em Gestão Universitária, que exige nível médio completo, e duas para Analista Técnico em Gestão Universitária, para quem tem nível superior

Inscrições

As inscrições estarão abertas até o dia 27 de maio de 2026 e devem ser realizadas no site da UPE.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para o cargo de nível médio e R$ 160 para o de nível superior. É possível solicitar a isenção do pagamento até o dia 29 de abril, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Remuneração

A remuneração inicial é de R$ 1.986,78 para Assistente Técnico em Gestão Universitária e R$ 3.868,48 para Analista Técnico em Gestão Universitária. A carga horária de trabalho é de 30 horas semanais.

Provas

O processo de seleção será conduzido pelo Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE) e consistirá em uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos.

A avaliação contará com 70 questões de múltipla escolha, abrangendo conhecimentos gerais e específicos.

Para os candidatos ao cargo de Analista Técnico, haverá ainda uma etapa adicional de prova de títulos, de caráter apenas classificatório.

As provas devem ser aplicadas em Nazaré da Mata, Garanhuns, Ouricuri e Surubim.

O concurso possui validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado, com possibilidade de prorrogação por igual período.



