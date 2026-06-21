Concursos e seleções abertas em Pernambuco oferecem 86 vagas e salários de até R$ 35,8 mil
Editais abertos em Pernambuco reúnem oportunidades para candidatos de níveis médio, técnico e superior
Publicado: 21/06/2026 às 17:02
Prova de concurso público (Foto: Freepik)
Pernambuco reúne atualmente uma série de concursos e processos seletivos para quem busca uma vaga no serviço público. Ao todo, são 86 vagas com inscrições abertas, destinadas a candidatos de níveis médio, técnico e superior, com salários que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 35,8 mil.
As oportunidades estão espalhadas em municípios do Agreste e do Sertão pernambucano, além de uma seleção para o cargo de juíz promovida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Os candidatos devem observar os prazos de inscrição e as exigências previstas em cada edital.
Veja abaixo os concursos e seleções que estão com inscrições abertas em Pernambuco.
Conselho Tutelar de Venturosa
- Inscrições até segunda-feira (22);
- Seis vagas de nível médio;
- Salário não informado;
- Confira o edital.
Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)
- Inscrições até 10 de julho;
- 30 vagas de nível superior;
- Salário de R$ 35,8 mil;
- Confira o edital.
Câmara de Pombos
- Inscrições até 15 de julho;
- Oito vagas de nível médio;
- Salário de R$ 1,6 mil;
- Confira o edital.
Prefeitura de Salgueiro
- Inscrições até 21 de julho;
- 42 vagas de níveis médio, técnico e superior;
- Salário de até R$ 3,2 mil;
- Confira o edital para vagas de técnico de enfermagem, enfermeiro e médico;
- Veja o edital para vagas de Agente Comunitário de Saúde.