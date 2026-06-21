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Concursos e seleções abertas em Pernambuco oferecem 86 vagas e salários de até R$ 35,8 mil

Editais abertos em Pernambuco reúnem oportunidades para candidatos de níveis médio, técnico e superior

Diario de Pernambuco

Publicado: 21/06/2026 às 17:02

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Prova de concurso público/Foto: Freepik

Prova de concurso público (Foto: Freepik)

Pernambuco reúne atualmente uma série de concursos e processos seletivos para quem busca uma vaga no serviço público. Ao todo, são 86 vagas com inscrições abertas, destinadas a candidatos de níveis médio, técnico e superior, com salários que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 35,8 mil.

As oportunidades estão espalhadas em municípios do Agreste e do Sertão pernambucano, além de uma seleção para o cargo de juíz promovida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Os candidatos devem observar os prazos de inscrição e as exigências previstas em cada edital. 

Veja abaixo os concursos e seleções que estão com inscrições abertas em Pernambuco.

Conselho Tutelar de Venturosa

  • Inscrições até segunda-feira (22);
  • Seis vagas de nível médio;
  • Salário não informado;
  • Confira o edital.

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)

  • Inscrições até 10 de julho;
  • 30 vagas de nível superior;
  • Salário de R$ 35,8 mil;
  • Confira o edital.

Câmara de Pombos

  • Inscrições até 15 de julho;
  • Oito vagas de nível médio;
  • Salário de R$ 1,6 mil;
  • Confira o edital.

Prefeitura de Salgueiro

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