Concursos e seleções abertas em Pernambuco oferecem 86 vagas e salários de até R$ 35,8 mil

Prova de concurso público (Foto: Freepik)

Pernambuco reúne atualmente uma série de concursos e processos seletivos para quem busca uma vaga no serviço público. Ao todo, são 86 vagas com inscrições abertas, destinadas a candidatos de níveis médio, técnico e superior, com salários que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 35,8 mil.

As oportunidades estão espalhadas em municípios do Agreste e do Sertão pernambucano, além de uma seleção para o cargo de juíz promovida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Os candidatos devem observar os prazos de inscrição e as exigências previstas em cada edital.

Veja abaixo os concursos e seleções que estão com inscrições abertas em Pernambuco.

Conselho Tutelar de Venturosa

Inscrições até segunda-feira (22);

Seis vagas de nível médio;

Salário não informado;

Confira o edital

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)

Inscrições até 10 de julho;

30 vagas de nível superior;

Salário de R$ 35,8 mil;

Confira o edital

Câmara de Pombos

Inscrições até 15 de julho;

Oito vagas de nível médio;

Salário de R$ 1,6 mil;

Confira o edital

Prefeitura de Salgueiro