Polícia desarticula grupo que aplicava golpe do amor direto do Presídio de Igarassu

Vítimas do Distrito Federal eram atraídas pro perfis falsos e acabavam sendo vítimas de extorsão; operação da polícia cumpriu mandados em Olinda, Paulista, Tracunhaém e no Presídio de Igarassu

Fachada do Presídio de Igarassu (RAFAEL VIEIRA/DP)

Uma organização criminosa com atuação em Pernambuco foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã desta quarta-feira (1º). O grupo é suspeito de aplicar golpes pela internet contra moradores do Distrito Federal usando perfis falsos em aplicativos de relacionamento e ameaças atribuídas a integrantes de facções criminosas.

A Operação Tróia foi deflagrada pela 29ª Delegacia de Polícia após uma investigação iniciada a partir da denúncia de um morador do Riacho Fundo. A vítima relatou que conheceu uma suposta mulher em um aplicativo de relacionamento e, após trocar mensagens, passou a receber ameaças de pessoas que diziam integrar uma facção criminosa.

Os criminosos afirmavam que a mulher era casada com um membro do grupo e exigiam pagamentos para evitar represálias. Com medo, a vítima fez transferências bancárias e sofreu prejuízo financeiro.

Segundo a investigação, a organização tinha uma divisão de funções. Parte dos integrantes criava perfis falsos de mulheres para atrair vítimas, enquanto outro grupo assumia as conversas e fazia as ameaças, se passando por criminosos de facções.

A Polícia Civil identificou que essa parte do esquema era comandada de dentro do Presídio de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, onde alguns dos investigados já cumpriam pena por outros crimes. Por isso, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas celas utilizadas pelos suspeitos.

As investigações também apontaram a existência de um núcleo financeiro responsável por receber o dinheiro obtido com os golpes. De acordo com a PCDF, três pessoas recebiam os valores em contas bancárias e distribuíam os recursos entre contas de terceiros para dificultar o rastreamento, em um esquema com características de lavagem de dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Olinda, Paulista, Tracunhaém e no Presídio de Igarassu. Durante a operação, os policiais apreenderam celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos, que passarão por perícia para identificar novas vítimas e esclarecer a participação de cada investigado.

A ação contou com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que auxiliou no cumprimento das ordens judiciais.