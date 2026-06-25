Balanço parcial do HR aponta indícios de redução nos casos de queimaduras no ciclo junino: 21 atendimentos em 2026

As ações da operação da Polícia Federal ocorreram entre os dias 15 e 21 de junho nos estado de Pernambuco, Paraná, São Paulo, Bahia, Pará, Ceará, Amazonas, Roraima, Minas Gerais e Rio Grande do Norte

Agentes da PF em operação (Foto: Agência Brasil)

Pernambuco está entre os estados alvo de uma série de operações das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs), que investigam a atuação de grupos criminosos envolvidos com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, homicídios e outras práticas ligadas ao crime organizado em diferentes regiões do país.

As ações foram executadas de forma integrada pela Polícia Federal em conjunto com forças de segurança estaduais.

De acordo com a PF, as operações ocorreram entre os dias 15 e 21 de junho de 2026 e mobilizaram equipes nos estados de Pernambuco, Paraná, São Paulo, Bahia, Pará, Ceará, Amazonas, Roraima, Minas Gerais e Rio Grande do Norte.

Foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão, além de flagrantes relacionados a investigações em andamento contra organizações criminosas com atuação interestadual.

No período, as forças integradas realizaram importantes apreensões em diferentes regiões do país. No Paraná, foram interceptadas mais de 3,6 toneladas de drogas, além da apreensão de explosivos em abordagem a veículo suspeito, resultando em pelo menos 3 prisões em flagrante.

Também houve ações que retiraram de circulação centenas de quilos de entorpecentes em municípios do estado e em operações conjuntas com outras unidades da federação.

Em São Paulo, uma ação integrada com o Paraná resultou na apreensão de mais de 300 kg de maconha e na condução de dois suspeitos à Polícia Federal.

Já na região Norte, em estados como Amazonas e Roraima, houve prisões em flagrante de 4 envolvidos por tráfico de drogas, com apreensão de skunk, cocaína, crack, balanças de precisão e dinheiro em espécie, além da interceptação de entorpecentes transportados em embarcações.

No Nordeste, as operações se concentraram principalmente na Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte, mas com cumprimento de mandados também em Pernambuco.

Na Bahia, ações da FICCO resultaram no cumprimento de 24 mandados judiciais, sendo 11 de prisão e 13 de busca e apreensão. A ação resultou na desarticulação de grupos criminosos investigados por tráfico, homicídios e comércio ilegal de armas.

No Ceará, houve a prisão de um investigado apontado como liderança de organizações criminosas em diferentes municípios, além do envolvimento em um homicídio. No Rio Grande do Norte, 28 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva foram executados.

Em outras frentes da FICCO realizada em São Paulo, também foi registrada a prisão de um foragido da Justiça investigado por envolvimento em um tiroteio durante as eleições de 2022. O suspeito foi localizado e capturado em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

