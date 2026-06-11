Suspeitos da morte de comissário de polícia em Olinda são presos em escola e hospital

O latrocínio do comissário de polícia Fábio Fernando Souza da Câmara aconteceu no dia 28 de março deste ano em Olinda, no Grande Recife. PCPE deu detalhes das investigações em coletiva nesta quinta (11)

As prisões dos três envolvidos aconteceram durante o decorrer das investigações, sendo a última realizada nesta segunda-feira (08). Todos respondem pela participação na morte do comissário. (Foto: Divulgação / PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) detalhou nesta quinta-feira (11), em coletiva de imprensa no Recife, as investigações sobre o latrocínio (roubo seguido de morte) do comissário de polícia Fábio Fernando Souza da Câmara, morto durante uma tentativa de assalto em março deste ano, em Olinda. Segundo a corporação, um dos três suspeitos de participar do crime foi preso em uma escola estadual em Olinda, enquanto outro foi detido no Hospital Miguel Arraes, em Paulista.

Conforme informações da PCPE, o suspeito preso na escola estadual, identificado como José Thalison, completou 18 anos em janeiro deste ano e foi detido enquanto estudava. Ele era o condutor da motocicleta usada no latrocínio.

Já o suspeito preso no Hospital Miguel Arraes, que estava portando a arma usada no crime, tinha se acidentado após ser perseguido pela polícia durante outra tentativa de roubo. Ele foi identificado como Ryann Victor.

Com relação ao terceiro suspeito, identificado como Carlos André, ele foi preso em uma residência em Camaragibe, que funcionava como uma espécie de “esconderijo”. Além disso, uma moto usada na contenção da ação estava na casa dele, que também portava um documento falso.

Ainda de acordo com a PCPE, as ações dos três envolvidos, que tinham históricos de passagem pela polícia, eram planejadas e divididas entre apoio, condução do veículo utilizado no crime e execução dos roubos.

“Os três envolvidos são autores contumazes de delitos patrimoniais com grave violência e ameaça à pessoa. Antes dos crimes, eles faziam todo um planejamento prévio das ações. Eles não sabiam que a vítima era um comissário da polícia e dois deles confessaram a prática criminosa, fato que ajudou a identificar o terceiro suspeito, além de estabelecer a dinâmica criminosa, que já vinha sendo robustecida durante as investigações”, destacou o delegado João Paulo de Andrade, responsável pela investigação.

Latrocínio

O latrocínio do comissário de polícia Fábio Fernando Souza da Câmara aconteceu no dia 28 de março deste ano na Rua Quixabeira, no bairro da Cidade Tabajara, em Olinda.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima trafegava em um motocicleta com a namorada, veículo que seria roubado durante o crime. Nas imagens, é possível ver uma motocicleta escura, ocupada por dois homens, se aproximando do casal nas proximidades da Arena Tabajara.

Segundo a namorada do comissário, identificada como Joana D'Arc Alves da Silva, o garupa portava arma de fogo e determinou que o casal descesse do veículo que ocupavam. Ainda segundo Joana, o comissário tentou sacar sua arma funcional, momento em que começou os tiros.

Fábio foi atingido pelos disparos, caiu no solo e foi a óbito no local. Os autores fugiram sem subtrair objetos da vítima.

Prisões

As prisões dos três envolvidos aconteceram durante o decorrer das investigações, sendo a última realizada nesta segunda-feira (08). Todos respondem pela participação na morte do comissário.

