Pai é preso por agredir profissional de saúde com soco em hospital de Serra Talhada

Caso aconteceu na madurgada desta quarta-feira (1º) após o pai da criança alegar que uma profissional de saúde teria machucado seu filho no atendimento

Hospital Prof Agamenon Magalhães, em Serra Talhada (Foto: Cremepe)

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (1º) após agredir uma profissional de saúde dentro do Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A agressão teria ocorrido durante o atendimento ao filho do suspeito e terminou com a trabalhadora lesionada e o homem autuado por desacato, injúria e lesão corporal.

De acordo com o 14º Batalhão da Polícia Militar (14º BPM), equipes foram acionadas pela Central de Operações para atender uma ocorrência de agressão nas dependências da unidade hospitalar. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima bastante abalada, chorando e sendo amparada por outros funcionários.

O episódio teria acontecido durante um procedimento de coleta realizado em uma criança. Inconformado com o atendimento, o pai do paciente passou a insultar a trabalhadora, alegando que ela estaria machucando o filho.

Durante a discussão o homem desferiu um soco no braço da profissional, causando uma lesão. Após o caso, o suspeito permaneceu na sala de espera do hospital em estado de exaltação, fazendo críticas ao atendimento prestado e aos profissionais da unidade, de acordo com a corporação.

Diante da situação, policiais militares conduziram o suspeito, a vítima e as testemunhas à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de desacato, injúria e lesão corporal e permaneceu à disposição da Justiça.

Em nota, a direção do Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam) repudiou o episódio e afirmou que não tolera qualquer tipo de violência contra trabalhadores, pacientes ou acompanhantes.

A unidade informou que está adotando as medidas cabíveis em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério Público de Pernambuco (MPPE). Também informou que articula o reforço da segurança no hospital, por meio da intensificação de rondas policiais e da implantação de um posto policial nas dependências da unidade.

O hospital destacou ainda que seguirá adotando providências para garantir um ambiente seguro e acolhedor, ressaltando que todo ato de violência será comunicado às autoridades competentes e tratado com o devido rigor.