Vídeo mostra agressão de cantor contra ex-companheira no Grande Recife

Vítima registrou o momento da agressão e procurou a Delegacia da Mulher após o episódio

Influenciadora denuncia ter sido agredida pelo companheiro em Paulista (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma influenciadora digital pernambucana denunciou ter sido agredida pelo ex-companheiro, também influenciador e cantor de brega, no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O caso, ocorrido no último sábado (21), está sendo investigado pela Polícia Civil como lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.

A vítima, Taylane Carla, de 29 anos, registrou a agressão em vídeo e divulgou as imagens nas redes sociais. Nas gravações, o homem, conhecido como Arthurzinho Batedeira, aparece limpando a sujeira após arremessar uma marmita contra a parede. Ao tentar intervir, Taylane é empurrada, bate em um ventilador e cai no chão.

Segundo relato da influenciadora, o episódio aconteceu dentro da residência dela, após o ex-companheiro pedir para dormir no local alegando cansaço. Ela afirmou que, ao solicitar que ele deixasse a casa, o cantor elevou o tom de voz e passou a agir de forma agressiva, jogando comida na parede e quebrando um espelho antes da agressão física.

O relacionamento entre os dois durou cerca de três anos e havia sido encerrado há aproximadamente três meses, após a descoberta de uma traição. De acordo com Taylane, mesmo após a separação, o ex continuava frequentando sua casa e insistindo em uma reconciliação.

Até então, segundo ela, não havia histórico de agressões físicas, embora já existissem sinais de comportamento possessivo e ciúmes excessivos desde o início da relação.

Após o ocorrido, a jovem procurou a Delegacia da Mulher de Paulista, onde formalizou a denúncia. Ela relatou ainda que, antes de ser denunciado, o agressor teria pedido para ser avisado, a fim de procurar um advogado.

Em um vídeo publicado posteriormente, Arthurzinho Batedeira reconheceu o erro e pediu desculpas à vítima e a outras mulheres. Ele afirmou estar arrependido e disse que irá respeitar as decisões da Justiça.

“Quero pedir perdão a todas as mulheres do mundo que estão vendo isso. E não se resguarde mesmo, não, se acontecerem essas coisas… Estou muito arrependido de tudo que fiz, que ela nunca mereceu isso, foi um momento de euforia e tal, coisas na mente, e acabei errando. Estou errado e que a Justiça seja feita para eu pagar”, disse.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo apurado pela 5ª Delegacia da Mulher de Paulista como ocorrência de lesão corporal e ameaça, ambos por violência doméstica/familiar.

