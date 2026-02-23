Câmeras flagram agressão policial contra ambulante em carnaval no meio da rua; SDS investiga sargento

Vendedor agredido teria acionado policiais militares para retirar foliões que estavam na frente do carro dele quando acabou sendo agredido

PMs retiram vendedor de bloco carnavalesco após confusão (Foto: Reprodução/Whatsapp)

A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) está investigando um sargento da Polícia Militar suspeito de agredir um vendedor em um bloco de carnaval no bairro de Caetés I, em Abreu e Lima, na noite do domingo (22). O fato foi registrado por câmeras e postado em redes sociais.

De acordo com boletim da Polícia Militar de Pernambuco, o caso aconteceu por volta das 20h30, na Avenida D, durante o bloco carnavalesco Ressaca, quando a equipe do 17º Batalhão foi acionada por Edvaldo Antonio da Silva, que vendia água e bebidas em um veículo Fiat Fiorino branco.



Segundo o registro, o homem reclamou que populares estavam em frente ao seu veículo e, segundo ele, estariam prejudicando suas vendas ao encobrir a placa de comercialização dos produtos. O vendedor foi informado pelos policiais que o local era via pública e que não seria possível retirar os foliões.



Ainda conforme a ocorrência, o homem chutou uma poça de água de esgoto em direção às pessoas que estavam próximas ao veículo, atingindo inclusive um policial no rosto. A atitude provocou revolta entre os foliões e gerou um princípio de tumulto, com algumas pessoas tentando agredi-lo. No entanto, Edvado contou ao Diario de Pernambuco que não chutou a água de propósito e que chegou a pedir desculpas ao perceber que tinha molhado algumas pessoas.



Diante da situação, o efetivo policial interveio, retirou o vendedor do local e o conduziu para uma área mais afastada. Segundo a PM, ele teria se recusado a deixar o ponto onde realizava as vendas, mas posteriormente pediu desculpas aos agentes e aceitou sair. O homem deixou o local escoltado pela polícia.



Nas imagens que circulam em redes sociais, é possível observar uma série de ações contra o homem. No início do vídeo, PMs com bonés laranjas, os “laranjinhas, que entraram na corporação no último concurso feito em 2025, abordam o vendedor. Um deles grita e gesticula com o vendedor, que não aparece no primeiro momento do vídeo. O pequeno comerciante estava sentado entre as postas do carro utilitário,



Em seguida, o mesmo PM retira a placa que mostrava os preços de bebidas, pega o vendedor pelos braços e joga ele no chão. Nesse momento, outros policiais, entre homens e mulheres, aparecem na cena. O comerciante é arrastado, com as mãos presas atrás do corpo, entre as pessoas que estavam na festa.

Em defesa, Edvado disse que estava apenas trabalhando quando tudo aconteceu. “Estava eu e um amigo meu trabalhando. Eu fui vender minha cerveja para ganhar meu pão de cada dia. Eu não pude ganhar meu pão de cada dia, entendeu? Aí fica difícil. Eu passei a noite acordado. Psicologicamente a pessoa fica arrasada com um negócio desse. Eu nunca trabalhei com essa situação. Não trabalho com esse tipo de coisa.”



No mesmo dia, o vendedor fez uma denúncia formal na Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) sobre a atitude do sargento Antonio Marco da Silva, que o teria agredido com murros na barriga.



Por meio de nota a SDS informou que a "Policia Militar de Pernambuco determinou a abertura de Investigação Preliminar (IP) para apurar a conduta dos policiais envolvidos. A Corporação reitera que não coaduna com atos incompatíveis com os valores e a disciplina da Instituição, adotando sempre as providências administrativas cabíveis diante de indícios de irregularidades."

